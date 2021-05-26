"Пьют не меньше русских": россиянка о жизни в Финляндии

София переехала в Финляндию, когда ей было 16 лет. Она обучалась в школе в небольшом городе Лахти, а потом поступила в университет и переехала в Хельсинки. Сейчас она продолжает обучение и работает репетитором английского. "Рамблер" поговорил с Софией о жизни в Финляндии.

Фото: Личный архив Софии Личный архив Софии

"Школа сильно отличается от российской"

Финляндия привлекла меня высоким уровнем образования и возможностью учиться на английском и бесплатно в школе. В других странах это стоит больших денег. Кроме того, страна близко к России, поэтому родителям было не страшно меня отпускать. Это было взвешенное решение, и к переезду мы начали готовиться за два года. В качестве вступительных испытаний я сдавала английский и математику. Для учеников из России ее написать просто, так как у нас в школах высокий уровень математики, единственное — экзамен проходит на английском, поэтому нужно знать терминологию.

Комната в школьном общежитии. Личный архив Софии

В Финляндии школьникам предоставляют студенческое жилье. Мы жили в трехкомнатной квартире еще с тремя девочками, у каждой была своя комната. На троих у нас была общая кухня и душевая, а в самом общежитии была сауна и прачечная. Мне нравилась жизнь в небольшом городе, а в школе у нас постоянно были какие-то развлечения. Зимой на физкультуре мы ходили кататься на коньках, у нас была йога и зумба.

Городская библиотека Лахти. Личный архив Софии

Школа сильно отличается от российской. Например на входе у нас не было никакой охраны, не было школьной формы и сменки. При желании, по школе можно было ходить в теплых носках.

София и ее художественные работы в школе. Личный архив Софии

Для школьников были доступны разные занятия. Я, например, ходила на рисование, и там нам предоставляли все инструменты. В школе еще была комната для правки пленки. Если кто-то хотел заниматься фотографией, ему выдавали технику.

"Все нацелено на то, чтобы мы могли найти работу после выпуска"

Меня очень устраивает образование в Финляндии. Тут не нужно ничего зубрить, тебя никто ничего не заставляет делать. Преподаватели мотивируют тебя так, что ты сам понимаешь, что тебе нужно. Здесь я вижу, что мы не просто занимаемся по учебникам, а действительно изучаем навыки, которые пригодятся нам в будущем: работа в команде, поиск нужной информации, развивают критическое мышление. Все нацелено на то, чтобы после выпуска мы смогли найти работу. На последнем курсе университета полгода длится стажировка в компании, и еще полгода студентам дают на написание диплома.

Личный архив Софии

"Жизнь в Финляндии для россиян может показаться скучной"

Финны очень любят правила, они в большинстве своем все — законопослушные граждане, у них хорошо работают законы.

Они любят природу, сауну, лес и пьют не меньше русских, несмотря на то, что алкоголь тут довольно дорогой и долгое время действовал сухой закон.

Я бы сказала, что жизнь в Финляндии для многих россиян может показаться скучной. По крайней мере, я часто такое слышу от соотечественников. Для меня это не так, но многим жизнь в России кажется более насыщенной. Здесь действительно меньше развлечений, многие заведения закрываются довольно рано даже в Хельсинки. Людей тут тоже очень мало — вся Финляндия по населению как Санкт-Петербург.

Личный архив Софии

Ритм жизни здесь намного медленнее, чем в России. Тут никто никуда не торопится. Это сказывается и на среднем возрасте людей, получающих высшее образование. Я самая младшая на своем курсе. Для них нормально получить высшее образование, например, после 30 лет. И в этом их поддерживает государство. Тут высокие и пособия по безработице и стипендии для студентов.

Финны мне показались закрытыми, если сравнивать с южными странами, но мне кажется, что эта черта свойственна для северных народов. Однако это не помешало мне завести здесь друзей.

Личный архив Софии

Еще я заметила, что они очень ценят личное пространство и рано начинают жить самостоятельной жизнью даже, если находятся в одном городе со своими родителями. У них нет тесных семейных связей, как, например в России, но семейные традиции они чтят и часто собираются вместе на праздники.

"Бывают ситуации, когда финны плохо относятся к русским"

Из своих наблюдений могу сказать, что в целом к русским относятся нормально. Я не чувствую себя ущемленной и не сталкивалась с явной дискриминацией. От своих знакомых я знаю, что бывают ситуации, когда финны плохо относятся к русским. Дискриминация у них действительно есть, но это больше касается старшего поколения, которое еще помнит Русско-финскую войну. Если говорить про молодежь, то я отлично общаюсь с одногруппниками и не сталкиваюсь с неприязнью.

Мне кажется, что если знать финский, то проблем здесь не будет. Финны очень ценят, когда ты вливаешься в их культуру, изучаешь язык и интересуешься жизненным укладом.

"Есть вещи, которые в Финляндии устроены лучше, чем в странах Европы"

Я живу в Финляндии уже пять лет и у меня до сих пор радужный взгляд на людей здесь и жизнь в это стране. Я чувствую себя тут спокойно и защищенно. Мне все ближе становится образ жизни с походами в лес и зайцами, которые скачут под окнами. В самом начале у меня было состояние эйфории от переезда. Сейчас оно поутихло, но я продолжаю замечать вещи, которые мне нравятся. Например, система студенческого жилья, помощь в поиске работы. У меня много одноклассников, которые тоже после школы переехали за границу. Из их рассказов я сделала выводы, что есть вещи, которые в Финляндии устроены лучше, чем в других странах Европы.

Личный архив Софии

Конечно, есть моменты, которые хотелось бы поменять, например цены на услуги. Они здесь довольно высокие, как и зарплаты — средняя 3300 евро в месяц (296 тысяч рублей). Когда ты из России, ты понимаешь, сколько может стоить поход к парикмахеру, поэтому многие уезжают домой за подобными услугами. При этом я понимаю, что у них по-другому работает экономика и стараюсь не сравнивать цены, но такие мелочи все равно есть.

Личный архив Софии