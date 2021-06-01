"Самая популярная шутка о том, что я русский шпион"

Кристина родилась в Крыму, но всю свою сознательную жизнь прожила в Москве. Ее мама переехала в Крым из Мурманска, где в то же время учился ее отец из Нигерии. В Москве она начала заниматься баскетболом и именно этот вид спорта привел ее в США, где она живет и учится уже восемь лет. "Рамблер" поговорил с Кристиной о шутках про русских, американской мечте и активизме.

Фото: Фото из личного архива Кристины Фото из личного архива Кристины

"Я чувствовала, что так и должно быть"

Для меня поехать в Америку было мечтой всей жизни. Даже в Москве для нас это было неизвестное "забугорье". Мне всегда казалось, что так и должно быть — если ты играешь в баскетбол, значит ты должен ехать в Америку.

Фото из личного архива Кристины

В баскетбол я пришла из легкой атлетики, мне посоветовал попробовать этот вид спорта мой дядя. Из-за того, что я была другого цвета, для всех это было логично. Когда я начинала играть в баскетбол я чувствовала, что так и должно быть. Спустя четыре года, я поехала на сборы в Литву. Там тренер снимал наши тренировки на видео и рассылал в американские школы. Тебя могли выбрать и позвать учиться и играть. Через месяц после того, как я вернулась из лагеря, меня пригласили в школу.

"В каждом штате люди отличаются"

За все время в Америке я успела пожить в трех штатах: во Флориде, в Вирджинии и в Иллинойсе. В каждом штате люди отличаются: у них разное поведение, быт, развлечения и даже популярная еда.

Сначала я жила и училась в школе во Флориде. Там мне казалось, что я постоянно на отдыхе из-за того, что в пяти минутах езды от школы был океан. Каждые выходные мы ездили на пляж, а для меня, если рядом пляж, значит, я отдыхаю. Иногда мы выезжали в Майями, Орландо и другие большие города неподалеку. Во Флориде люди более расслабленные, было больше людей разных национальностей и все говорили по-испански, так как рядом Карибы, Доминиканская республика и Пуэрто-Рико.

Еще я жила в Вирджинии. Там уже отличалась погода и была смена сезонов, но климат больше похож на Крым. Летом жарко, а зимой прохладно, но не как в Москве. В Вирджинии культура людей больше основана на истории. Там рядом Вашингтон, много достопримечательностей и музеев, люди больше говорят о своей истории. Мне показалось, что там люди более консервативные и сосредоточены на работе.

Сейчас я живу в Чикаго, это большой город в штате Иллинойс. Он сильно отличается от того, где я жила раньше. Здесь очень много разных культур, в том числе есть и коммьюнити русских. Здесь люди более открытые и восприимчивые к другим.

Фото из личного архива Кристины

"Американцы более приветливые и чаще улыбаются"

Чем больше я езжу из России в Америку и обратно, тем больше отличий между людьми я вижу. Из того, что все знают — русские довольно угрюмые, а американцы более приветливые и постоянно улыбаются. В России мне меньше улыбаются, чем в Америке, да и сама я здесь улыбаюсь чаще.

Американцы любят поговорить. Они могут взять и поговорить с незнакомым человеком о погоде. Я до сих пор к этому не привыкла. Например, когда я куда-то прихожу и мне нужно что-то спросить, я беру это и делаю. Если они заходят ко мне с вопросом, то к делу перейдут спустя 25 минут.

Фото из личного архива Кристины

Еще один стереотип про американцев, в который я верила, это то, что они все немного глупые. Когда я училась в школе, я понимала все, что они учат. Математика у них очень слабая. Например, мы в 11 классе проходили то, что в Москве я изучала в седьмом или восьмом. У них другая система образования, поэтому они не изучают математику, если она тебе не нужна для будущей профессии. Не хватало знаний по общим предметам, географии у меня вообще не было, и это ощущалось по разговорам. Некоторые думали, что Россия рядом с Германией или спрашивали, приехала ли я в Америку на машине.

Стереотип про то, что они много едят фастфуд частично подтвердился. Я могу сказать, что ем здесь меньше фастфуда, чем они. При этом, много тех, кто придерживается принципов здорового питания, поэтому я бы сказала, что это зависит от компании, в которую ты попадешь.

Фото из личного архива Кристины

"Самая популярная шутка о том, что я русский шпион"

Никто никогда не понимает, что я русская. Когда они слышат мой акцент, не могут понять, откуда я. Чаще всего думают, что я с каких-нибудь островов на Карибах. Когда я говорю, что я из России, они удивляются и не могут поверить, что в нашей стране есть люди с темным цветом кожи. После того, как я рассказываю им свою историю, у них наступает шок, а уже потом они привыкают и начинают шутить. За все время, что я живу в Америке, шутки не меняются. Они одинаковые у разных людей.

Самая популярная шутка о том, что я русский шпион. Еще они считают смешным и всегда говорят: "Позвони Путину, он же твой друг, у тебя есть его номер". Третья по популярности шутка про водку. Что бы ни случилось, они говорят: "Ну ты же из России, выпей водки, все нормально". Никогда не устареет шутка о том, что Россия вмешалась в их выборы. Это такие стереотипы и мне всегда казалось, что уже все знают, что это — неправда, но люди продолжают меня об этом спрашивать.

Фото из личного архива Кристины

К русским относятся по-разному. У меня не было такого, чтобы на меня кто-то злился из-за того, что я из России. Мне кажется, многие американцы думают, что русские поддерживают Трампа. Поэтому если разговор о политике не заходит, то все будет нормально.

"Чем светлее цвет кожи, тем легче людям жить"

Я поддерживаю Black Lives Matter (BLM) в офлайне и в онлайне. Я отправляла деньги, подписывала петиции и ходила на мирные протесты. Я всегда приходила, когда знала, что на акции будет более-менее спокойно, потому что я иностранный студент, и если бы на акциях начались задержания, то меня могли бы депортировать. Движение я поддерживала как могла, в том числе и в социальных сетях и пыталась донести что-то своим друзьям, родственникам и знакомым.

То, что показывают по телевизору в России, в Америке и то, что происходит на самом деле — три разные вещи. Я верю тому, что вижу своими глазами и тому, что происходит в моем окружении.

Фото из личного архива Кристины

Белые люди говорят, что у них нет привилегий, но на самом деле это не так. Если говорить про Америку, то даже у меня больше привилегий, потому что я мулатка. Чем светлее цвет кожи, тем легче людям жить. Когда все это происходило, я поняла, насколько людям все равно. Если у вас в жизни такого нет, это не значит, что то же самое происходит с другими людьми. И я знаю, что многие выросли не понимая этой проблемы. У меня такая позиция, что если против определенной группы людей происходят преступления, я попытаюсь их защитить или им помочь.

"У меня были совершенно другие понятия"

Выражение "Американская мечта" у меня в голове крутилось первые 2-3 года после переезда. Сейчас я понимаю, что она для меня состоит из двух частей: свобода и возможности. Благодаря тому, что мне оплатили часть образования в школе, учебу в университете, у меня появились возможности здесь учиться и работать. Сам факт того, что за тебя платят потому что ты что-то хорошо делаешь, мне нравится. Мне действительно предоставили здесь возможность проявить себя.

Другая часть мечты — свобода. Я могу спокойно выражать свое мнение и учиться чему-то. У меня общее понимание мира сильно изменилось после того, как я сюда переехала. Оно стало шире и больше.

Например, в России не так много мулатов и черных, поэтому у меня не было знакомых людей, которые могли бы рассказать мне про эту культуру. С черными людьми у меня ассоциировался только баскетбол. Когда я переехала, я начала изучать эту культуру и узнала много нового про музыку, еду и сленг от других людей. В России я бы это тоже узнала, но гораздо позже и в другом формате.

Здесь я поняла и идеи феминизма. Это шло еще с детства, когда я решила играть в баскетбол. Тут я поняла, что если ты женщина, это не значит, что ты не можешь кем-то быть. Понимание того, что люди могут жить наравне друг с другом ко мне пришло гораздо раньше, чем могло бы прийти в России.