«Татуированный король», изменивший историю Дании

Известно, что короли могут быть разными. История знает немало правителей, которые являлись вместилищем пороков и недостатков, а также множество коронованных особ, не проявивших себя вообще. Гораздо реже встречаются августейшие особы, которые как в добрых сказках— трудолюбивы, добры, справедливы, отважны и мудры. Одним из таких был датский монарх Фредерик IX Глюксбург, прозванный народом «Татуированным королем».

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Фредерик IX— последний равнокровный династический монарх королевства Дания, правивший с 20 апреля 1947 до 14 января 1972. Король не имел сыновей, поэтому на нем прервалась традиционная для страны традиция передачи престола по мужской линии. Сейчас королевой Дании является дочь «татуированного короля» Маргрете II, которая взошла на престол благодаря одной из реформ отца, позволившей передавать корону по женской линии.

Можно уверенно говорить о том, что Фредерик IX был настоящим королем-отцом своему народу. Добродушный, веселый, рассудительный и немного грубоватый монарх был совсем не похож на церемонных и чопорных коллег из других королевских семей.

В Дании короноваться может только мужчина королевской крови, прошедший армейскую школу. Фредерик не стал исключением, но он, единственный из своей династии, выбрал не сухопутные войска, а флот. Монарх закончил Королевскую военно-морскую академию, став морским офицером, да так увлекся, что дослужился до контр-адмирала.

Оторвать от капитанского мостика августейшую особу смогла лишь необходимость занять трон умершего отца, Кристиана X. Многолетняя служба на военном флоте наложила отпечаток на характер и поведение Фредерика IX, поэтому его иногда за глаза называли «король-моряк».

А еще подданные называли своего правителя «татуированный король» и гордились тем, что такого нет ни в одном европейском королевстве. За годы службы Фредерик сделал себе 9 татуировок, часть из которых стали своеобразным сувениром из дальних стран.

Предметом особой гордости владельца являлся китайский дракон на груди, наколотый красной, черной и зеленой краской. Уже будучи королем, Фредерик обращался к лондонскому мэтру татуировки Джорджу Бэрчетту, чтобы тот освежил изображение, сделав его более ярким. Также известно, что над кожей короля работал и другой известный в Европе мастер – Оле Хансен из порта Нюхавн.

Совершенно ясно, что король знал толк в татуировках и имел хороший художественный вкус. Но кроме этого, Фредерик IX являлся и вместилищем множества других талантов и добродетелей. Он был отличным рассказчиком, хорошо играл на фортепиано, а также был очень начитан. Еще монарх имел необычное для людей его ранга хобби – он увлекался культуризмом, проводя немало времени в спортивном зале.

Во время Второй мировой войны, еще будучи флотским офицером, будущий правитель Дании помогал подпольщикам, действовавшим в оккупированной врагами стране. Взойдя на престол в 1947 году, Фредерик IX объявил о строительстве страны всеобщего благосостояния, сделав так, чтобы государство служило человеку, а не наоборот.