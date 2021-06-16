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«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»: россиянка о жизни в Италии

Lenta.ruиещё 1
46 минут назад
Екатерина из Ярославля влюбилась в Италию в 15 лет, и все благодаря флирту с аниматором-итальянцем в тунисском отеле. Девушка начала учить язык и поступила в университет в стране мечты, где со временем нашла новую любовь в лице «противного соседа». В рамках цикла о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» рассказывает ее историю о жизни в Бари.
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
Фото: @katrin_delin@katrin_delin

Итальянская сказка

Наша жизнь настолько непредсказуема — никогда не знаешь, что тебя ждет завтра и как одна-единственная встреча может перевернуть все с ног на голову. Моя история любви к Италии началась в 2008 году, когда я еще училась в школе. А человек, появившийся внезапно в моей жизни, сам того не зная подарил мне огромную и, как тогда казалось, несбыточную мечту.
Познакомились мы в Тунисе: мне было 15 лет, я отдыхала с семьей, а он работал аниматором с коллегами-итальянцами. Поначалу мы не обращали внимания друг на друга, но однажды он пригласил меня на клубный танец. После мы разговорились, и я узнала, что, оказывается, мои знания английского не ограничиваются фразой London is the capital of Great Britain.
Дальше все было как в сказке: море, солнце, окрыленная и влюбленная я... Тогда я была очень наивна, и мне казалось, что у нас огромная любовь на всю жизнь... Разумеется, так думала только я. Как только отдых подошел к концу и пришло время возвращаться домой, наша история закончилась, не успев начаться. Есть строчка в известной композиции Il nostro amore appena nato è già finito: «Наша только что родившаяся любовь уже закончилась». Что ж, итальянцы знают в этом толк.
@katrin_delin
Я думаю, все знают, что такое безответная любовь и как она порой окрыляет. Тогда я поняла, что просто хочу разговаривать на его языке: начала учить итальянский сама, читала какие-то книжки, словари, которые находила в библиотеках. Каждый день, открывая для себя что-то новое, я все больше и больше влюблялась в этот язык, страну, культуру...
Шутила с подружками, что перееду в Италию. И все смеялись, ведь где я — а где страна моей мечты...

Путь к мечте

Мечта сбылась. Путь к ней был тернист, даже слишком, но в 2014 году я поступила в университет города Бари на юге Италии. Собрать документы для поступления и визы оказалось не так сложно, хотя была своя специфика. Помимо всего прочего, требовался договор аренды комнаты или квартиры на полгода.
А где взять этот самый договор, когда я не знаю абсолютно никого в Бари, кто мог бы мне помочь, да и сама я еще в России и не могу посмотреть на эти квартиры? Да и желающих заключить контракт с иностранкой, которая неизвестно где находится и по-итальянски коряво пишет через онлайн-переводчик, оказалось исчезающе мало.
Помню, до вылета оставалось всего 20 дней, а у меня ни жилья, ни визы. И тут удача оказалась на моей стороне: пришел ответ от одного арендодателя, что он готов заключить договор и прислать мне все документы. Спасибо ему огромное, на том этапе он был единственным, кто пошел мне навстречу. Правда, в самом конце он хорошо обманул меня с деньгами — видимо, в качестве расплаты за помощь.
В Италии вообще надо внимательно читать все документы, чтобы не остаться в дураках
При заключении договора обеим сторонам необходимо иметь помимо удостоверения личности еще и codice fiscale — вроде ИНН, без которого в Италии никуда. Угадайте, был у меня этот код? Конечно же, нет. И история могла бы закончиться на этом, но сотрудник налоговой инспекции без моего присутствия, имея на руках только ксерокопию моего загранпаспорта, быстренько оформил этот самый codice fiscale.
Тогда я впервые столкнулась с добротой жителей Бари и их готовностью прийти на помощь. Если бы мне тогда не оформили ИНН, мы не смогли бы заключить договор, соответственно, я не смогла бы подать на визу. Но пазл сошелся.
За неделю до вылета я получила заветный штамп в паспорте, а уже 27 августа сидела в самолете на Рим. Было ли мне страшно? Безумно! Вся моя прежняя жизнь осталась в старинном прекрасном Ярославле, вместе с родными и близкими, вместе с моими интересами, увлечениями и русским языком. Я летела в никуда, меня абсолютно никто не ждал.
Я сидела и плакала. От боли расставания с семьей, от страха, от неизвестности, но в то же время от безграничного счастья. Моя детская мечта сбывалась!

Другой итальянский

В первый же день выяснилось, что итальянский, который я учила в России, сильно отличается от того, на котором говорят в Бари. Да еще и большинство местных жителей разговаривает именно на диалекте, а это, можно сказать, отдельный язык, непонятный даже жителям соседних городов и регионов, что уж говорить об иностранцах.
Конечно, в университете все, ну или почти все, говорят на классическом итальянском, но от этого было не легче: я почти ничего не понимала и мало что могла сказать. Язык необходимо чувствовать, а я этого не умела.
Так, на вступительном экзамене перед комиссией из десяти профессоров я, милая девочка из России, смело заявила, что мне очень нравятся итальянские молодые люди (ragazzi), хотя имела в виду, что мне нравятся итальянцы как народ. Помню, я удивилась, что комиссия на меня так странно смотрит. А потом выучила язык и поняла
Поначалу было очень сложно. Я выходила на улицу и боялась, что кто-то со мной заговорит. Боялась отвечать на телефон, так как ничего не понимала. Ходила на лекции и записывала максимум десять несвязных слов, которые удавалось вырвать из контекста.
Но как бы ни было страшно, я все равно посещала лекции, знакомилась с ребятами в университете, общалась с людьми на улице. Последнее в Бари совсем не проблема — местные жители порой первыми начинают разговор. И неважно, понимаешь ты их или нет, но тебе поведают и о погоде, и о работе, и о личной жизни, как будто вы уже сто лет знакомы, хоть и видите друг друга в первый и, скорее всего, в последний раз.
В рыбной лавке местные обязательно расскажут про все морепродукты и поделятся не одним рецептом, а уж сколько раз я обсуждала на кассе в магазине, кто и что будет готовить на обед! И даже если люди замечали, что я не очень хорошо их понимала, мне чуть ли не на пальцах объясняли: я же обязательно должна знать, что синьора приготовила пасту с мидиями и какие вкусовые предпочтения у соседской собаки.
Lenta.Ru
Сейчас у меня самой есть собака, и не прошло ни дня, чтобы кто-то не подошел и не поинтересовался ее именем, породой или ее вкусовыми предпочтениями. Может, звучит странно, но так уж здесь принято.
Я не проходила никаких языковых курсов: жизнь в Италии — как один большой курс, который я прохожу уже несколько лет изо дня в день, не переставая узнавать что-то новое.
Быстро ли я заговорила на языке? Да. Когда ты совсем одна в чужой стране — хочешь не хочешь, а заговоришь. У тебя нет выбора, и рядом нет Чипа и Дейла, которые пришли бы на помощь и решили бы все твои проблемы.

Сто работ

А проблем тоже хватало. Например, в первый же год мне выдали лишь часть стипендии, и я осталась без общежития и без компенсации за аренду квартиры или комнаты. Хотя мне это полагалось по условиям договора, сотрудница отдела, занимающегося стипендиями, легким движением руки внесла неверные данные, и это уже было не исправить.
В Италии немного другая система начисления стипендии: дважды в год выдают половину от общей суммы, у нас максимальная была 2,4 тысячи евро, и еще не платишь за обучение и получаешь общежитие и карточку, позволяющую бесплатно питаться в студенческих столовых. На первом году обучения стипендию начисляют в зависимости от доходов семьи, в последующие годы, помимо дохода, учитывается и успеваемость.
Надо сказать, следующие два года мне тоже не везло: каждый раз я лишалась стипендии из-за каких-нибудь нелепостей. Поэтому постоянно приходилось работать: надо было оплачивать съемную квартиру и жить на что-то. Но с вакансиями все было непросто.
Во-первых, по студенческому ВНЖ можно работать лишь 20 часов в неделю. А во-вторых, выяснилось, что работы особо и нет. Поэтому я какое-то время работала няней, в сезон ездила собирать черешню, вставая в четыре утра, была представителем оператора сотовой связи, донимая прохожих, не хотят ли они узнать больше о данном операторе.
Как-то даже работала одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки. Мыла посуду и еле сдерживала слезы: владея четырьмя языками и имея на руках практически два диплома о высшем образовании, я вкалывала за три евро в час. Это безумно мало для Италии!

Только смелым покоряются моря

Оглядываясь назад, хочется спросить себя: «Откуда столько смелости?». Переехав в новую страну, оставляешь абсолютно все за спиной и начинаешь жизнь с чистого листа: как ребенок, учишься понимать, говорить, отличать хороших людей от плохих, пытаешься занять свое место в обществе и подстроиться под новые условия.
Спасибо прекрасному городу Бари, который принял меня, его невероятным жителям, благодаря которым я практически сразу смогла почувствовать себя частичкой этого города. Я не могу сказать, что все было гладко, — не было.
@katrin_delin
Но одно важно: за все шесть с половиной лет жизни в Бари я помню лишь одну ситуацию, когда я столкнулась с неприятием меня как иностранки. Вы удивитесь, но это произошло в университете, и некрасиво повел себя преподаватель. Стоит добавить, что учусь я на факультете иностранных языков, где помимо итальянцев учатся иностранцы со всех уголков света.
Поэтому уж где-где, а там не ожидаешь столкнуться с ксенофобом. Но это исключение, в основном преподаватели очень лояльно относятся к студентам-иностранцам, восхищаясь, что ребята не только итальянский язык смогли выучить, но и в университет поступили.

Замечательный сосед

Хотя была еще одна ситуация с неприятным человеком. В какой-то момент мне повезло: освободилось место в студенческом общежитии, куда я в итоге поселилась на платной основе. И все бы ничего, если б не противный сосед-грубиян из дома напротив.
Это была неприязнь с первого взгляда. Он что-то кричал мне из окна, а при первой встрече презрительно сказал, что в окне видел высокую красотку, а теперь перед ним стоит какой-то гном. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. А он, оказывается, думал, что всем очень весело и он так за мной ухаживает.
Сложно объяснить, как это произошло, но в 2019 году я вышла замуж за того самого «противного» соседа и теперь живу в том самом доме с окнами на общежитие
Мы довольно долго подбирали ключики друг к другу. Как выяснилось, нас объединяли не только общие интересы, но и сильное упрямство и нежелание уступать. Поэтому наш конфетно-букетный период был больше похож на минное поле. Сколько раз мы расставались, хлопали дверями, но осознавали, что не можем друг без друга.
@katrin_delin
Однажды Джерардо заявил, что хочет встретить Новый год в Москве и познакомиться с моей семьей. На тот момент мы были знакомы месяцев пять-шесть, я не задумывалась о совместном будущем, но согласилась на его предложение. Самый забавный момент был, когда мы сидели дома за столом, и мама начала общаться с Джерри на немецком. В начале застолья он хвастался, что виртуозно владеет английским, испанским и немецким, но в итоге ничего, кроме слова Kartoffel, мы от него не услышали.
Семья и друзья приняли Джерардо прекрасно: он самая настоящая душа компании, даже если эта компания говорит на другом языке. А в моем блоге уже все знают, что если в кадре есть Джерри, то сейчас обязательно прозвучит звонкое «привет, папищики!».
Его семья и друзья меня тоже очень тепло приняли. Сначала был шок: в жизни Джерардо никогда раньше не было девушек-иностранок, поэтому меня порой воспринимали как пришельца, задавая немного странные вопросы. А потом еще больший шок: заядлый холостяк решил жениться.
У нас была невероятная свадьба. Хотя на юге Италии и принято приглашать абсолютно всех родственников до седьмого колена, мы устроили небольшое, но очень веселое и зажигательное торжество на 55 человек, где было примерно поровну приглашенных с моей стороны и со стороны мужа.
И самое приятное, что между нашими интернациональными гостями стерлись практически все границы, в том числе языковые. Все пытались между собой общаться, даже порой понимая друг друга. А уж о чем и на каком языке минут десять разговаривали наши мамы, до сих пор остается загадкой.

«Вы просто лед приложите»

Но есть в Италии и минусы: тут очень своеобразная медицина. Конечно, как кому повезет, у всех все складывается по-разному, но я поделюсь парой историй.
Буквально месяц назад я ездила в приемный покой с подругой, которой потребовалась медицинская помощь, но она не очень хорошо знает итальянский. Не знаю, как в других городах, но в Бари на входе пациент беседует с врачом, и ему присваивают цвет в зависимости от тяжести состояния.
Нам достался зеленый, то есть самый несерьезный, а это значит, что нас примут уже после красных, оранжевых и желтых, даже если они пришли позже. Времени было примерно полдесятого вечера, в отделении сидели человек семь, так что приняли нас только в час ночи: у подруги взяли кровь, поставили капельницу и отправили дальше прохлаждаться в коридоре.
Lenta.Ru
После этого мы все той же компанией из семи человек просто сидели и чего-то ждали. Уже все познакомились, обсудили все, вплоть до планов на жизнь. И только ближе к пяти утра начался сдвиг: всех начали вызывать по одному, оглашая результаты анализов и назначая лечение.
Самое интересное, что около десяти вечера пришла медсестра с рваной раной на руке. И ведь все очевидно: необходимо зашивать, но девушка просидела до двух часов ночи, ожидая, когда ее вызовут. Ближе к трем пригласили пластического хирурга, который справился со своей задачей минут за 20. И, казалось бы, все — можно идти домой, но нет...
Медсестра, как и мы все, просидела до пяти утра, ведь врачи должны «закрыть практику», то есть заполнить карточку: в какое время поступил пациент, во сколько было проведено лечение, что назначено. Мне трудно сказать, почему это надо было сделать именно в пять утра, а не сразу после наложения швов
Еще один интересный случай произошел с моим мужем: как-то его укусила пчела, и у него раздуло руку. Еще и образовался огромный пузырь, который кое-кому, конечно же, надо было проколоть. За домом у нас есть дежурная бригада, и мы пошли узнать, что теперь с этим всем делать.
Ответ был простой: «Да вы просто лед приложите, я сейчас дам, вдруг у вас нет». Лед я бы, конечно, нашла, но на всякий случай поинтересовалась, а не стоит ли нам принять антигистаминные средства или что-то еще. Мне ответили: «Ну можно, если у вас есть. Кстати, вот и лед, держите». В общем, и смех, и грех.

Феличита

Конечно, в Италии есть свои недостатки. Но именно здесь я чувствую себя дома. Забавные домики-труллы, базилика Святого Николая, гроты, натуральное оливковое масло и вино, сделанная вручную на ваших глазах паста — все это и многое-многое другое окружает меня каждый день. Что уж говорить, тут по соседству живет тот самый певец Аль Бано, автор мирового хита Felicità.
Моя итальянская мечта, казавшаяся невероятной для маленькой девочки из Ярославля, сбылась. И я с удовольствием рассказываю о ней в своем небольшом блоге.
Люди,Аль Бано,Федеральная налоговая служба,Lenta.ru,
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