«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»

Итальянская сказка

Познакомились мы в Тунисе: мне было 15 лет, я отдыхала с семьей, а он работал аниматором с коллегами-итальянцами. Поначалу мы не обращали внимания друг на друга, но однажды он пригласил меня на клубный танец. После мы разговорились, и я узнала, что, оказывается, мои знания английского не ограничиваются фразой London is the capital of Great Britain.