«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»

Екатерина из Ярославля влюбилась в Италию в 15 лет, и все благодаря флирту с аниматором-итальянцем в тунисском отеле. Девушка начала учить язык и поступила в университет в стране мечты, где со временем нашла новую любовь в лице «противного соседа». В рамках цикла о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» рассказывает ее историю о жизни в Бари.

Фото: @katrin_delin @katrin_delin

Итальянская сказка

Наша жизнь настолько непредсказуема — никогда не знаешь, что тебя ждет завтра и как одна-единственная встреча может перевернуть все с ног на голову. Моя история любви к Италии началась в 2008 году, когда я еще училась в школе. А человек, появившийся внезапно в моей жизни, сам того не зная подарил мне огромную и, как тогда казалось, несбыточную мечту.

Познакомились мы в Тунисе: мне было 15 лет, я отдыхала с семьей, а он работал аниматором с коллегами-итальянцами. Поначалу мы не обращали внимания друг на друга, но однажды он пригласил меня на клубный танец. После мы разговорились, и я узнала, что, оказывается, мои знания английского не ограничиваются фразой London is the capital of Great Britain.

Дальше все было как в сказке: море, солнце, окрыленная и влюбленная я... Тогда я была очень наивна, и мне казалось, что у нас огромная любовь на всю жизнь... Разумеется, так думала только я. Как только отдых подошел к концу и пришло время возвращаться домой, наша история закончилась, не успев начаться. Есть строчка в известной композиции Il nostro amore appena nato è già finito: «Наша только что родившаяся любовь уже закончилась». Что ж, итальянцы знают в этом толк.

@katrin_delin

Я думаю, все знают, что такое безответная любовь и как она порой окрыляет. Тогда я поняла, что просто хочу разговаривать на его языке: начала учить итальянский сама, читала какие-то книжки, словари, которые находила в библиотеках. Каждый день, открывая для себя что-то новое, я все больше и больше влюблялась в этот язык, страну, культуру...

Шутила с подружками, что перееду в Италию. И все смеялись, ведь где я — а где страна моей мечты...

Путь к мечте

Мечта сбылась. Путь к ней был тернист, даже слишком, но в 2014 году я поступила в университет города Бари на юге Италии. Собрать документы для поступления и визы оказалось не так сложно, хотя была своя специфика. Помимо всего прочего, требовался договор аренды комнаты или квартиры на полгода.

А где взять этот самый договор, когда я не знаю абсолютно никого в Бари, кто мог бы мне помочь, да и сама я еще в России и не могу посмотреть на эти квартиры? Да и желающих заключить контракт с иностранкой, которая неизвестно где находится и по-итальянски коряво пишет через онлайн-переводчик, оказалось исчезающе мало.

Помню, до вылета оставалось всего 20 дней, а у меня ни жилья, ни визы. И тут удача оказалась на моей стороне: пришел ответ от одного арендодателя, что он готов заключить договор и прислать мне все документы. Спасибо ему огромное, на том этапе он был единственным, кто пошел мне навстречу. Правда, в самом конце он хорошо обманул меня с деньгами — видимо, в качестве расплаты за помощь.

В Италии вообще надо внимательно читать все документы, чтобы не остаться в дураках

При заключении договора обеим сторонам необходимо иметь помимо удостоверения личности еще и codice fiscale — вроде ИНН, без которого в Италии никуда. Угадайте, был у меня этот код? Конечно же, нет. И история могла бы закончиться на этом, но сотрудник налоговой инспекции без моего присутствия, имея на руках только ксерокопию моего загранпаспорта, быстренько оформил этот самый codice fiscale.

Тогда я впервые столкнулась с добротой жителей Бари и их готовностью прийти на помощь. Если бы мне тогда не оформили ИНН, мы не смогли бы заключить договор, соответственно, я не смогла бы подать на визу. Но пазл сошелся.

За неделю до вылета я получила заветный штамп в паспорте, а уже 27 августа сидела в самолете на Рим. Было ли мне страшно? Безумно! Вся моя прежняя жизнь осталась в старинном прекрасном Ярославле, вместе с родными и близкими, вместе с моими интересами, увлечениями и русским языком. Я летела в никуда, меня абсолютно никто не ждал.

Я сидела и плакала. От боли расставания с семьей, от страха, от неизвестности, но в то же время от безграничного счастья. Моя детская мечта сбывалась!

Другой итальянский

В первый же день выяснилось, что итальянский, который я учила в России, сильно отличается от того, на котором говорят в Бари. Да еще и большинство местных жителей разговаривает именно на диалекте, а это, можно сказать, отдельный язык, непонятный даже жителям соседних городов и регионов, что уж говорить об иностранцах.

Конечно, в университете все, ну или почти все, говорят на классическом итальянском, но от этого было не легче: я почти ничего не понимала и мало что могла сказать. Язык необходимо чувствовать, а я этого не умела.

Так, на вступительном экзамене перед комиссией из десяти профессоров я, милая девочка из России, смело заявила, что мне очень нравятся итальянские молодые люди (ragazzi), хотя имела в виду, что мне нравятся итальянцы как народ. Помню, я удивилась, что комиссия на меня так странно смотрит. А потом выучила язык и поняла

Поначалу было очень сложно. Я выходила на улицу и боялась, что кто-то со мной заговорит. Боялась отвечать на телефон, так как ничего не понимала. Ходила на лекции и записывала максимум десять несвязных слов, которые удавалось вырвать из контекста.

Но как бы ни было страшно, я все равно посещала лекции, знакомилась с ребятами в университете, общалась с людьми на улице. Последнее в Бари совсем не проблема — местные жители порой первыми начинают разговор. И неважно, понимаешь ты их или нет, но тебе поведают и о погоде, и о работе, и о личной жизни, как будто вы уже сто лет знакомы, хоть и видите друг друга в первый и, скорее всего, в последний раз.

В рыбной лавке местные обязательно расскажут про все морепродукты и поделятся не одним рецептом, а уж сколько раз я обсуждала на кассе в магазине, кто и что будет готовить на обед! И даже если люди замечали, что я не очень хорошо их понимала, мне чуть ли не на пальцах объясняли: я же обязательно должна знать, что синьора приготовила пасту с мидиями и какие вкусовые предпочтения у соседской собаки.

Lenta.Ru

Сейчас у меня самой есть собака, и не прошло ни дня, чтобы кто-то не подошел и не поинтересовался ее именем, породой или ее вкусовыми предпочтениями. Может, звучит странно, но так уж здесь принято.

Я не проходила никаких языковых курсов: жизнь в Италии — как один большой курс, который я прохожу уже несколько лет изо дня в день, не переставая узнавать что-то новое.

Быстро ли я заговорила на языке? Да. Когда ты совсем одна в чужой стране — хочешь не хочешь, а заговоришь. У тебя нет выбора, и рядом нет Чипа и Дейла, которые пришли бы на помощь и решили бы все твои проблемы.

Сто работ

А проблем тоже хватало. Например, в первый же год мне выдали лишь часть стипендии, и я осталась без общежития и без компенсации за аренду квартиры или комнаты. Хотя мне это полагалось по условиям договора, сотрудница отдела, занимающегося стипендиями, легким движением руки внесла неверные данные, и это уже было не исправить.

В Италии немного другая система начисления стипендии: дважды в год выдают половину от общей суммы, у нас максимальная была 2,4 тысячи евро, и еще не платишь за обучение и получаешь общежитие и карточку, позволяющую бесплатно питаться в студенческих столовых. На первом году обучения стипендию начисляют в зависимости от доходов семьи, в последующие годы, помимо дохода, учитывается и успеваемость.

Надо сказать, следующие два года мне тоже не везло: каждый раз я лишалась стипендии из-за каких-нибудь нелепостей. Поэтому постоянно приходилось работать: надо было оплачивать съемную квартиру и жить на что-то. Но с вакансиями все было непросто.

Во-первых, по студенческому ВНЖ можно работать лишь 20 часов в неделю. А во-вторых, выяснилось, что работы особо и нет. Поэтому я какое-то время работала няней, в сезон ездила собирать черешню, вставая в четыре утра, была представителем оператора сотовой связи, донимая прохожих, не хотят ли они узнать больше о данном операторе.

Как-то даже работала одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки. Мыла посуду и еле сдерживала слезы: владея четырьмя языками и имея на руках практически два диплома о высшем образовании, я вкалывала за три евро в час. Это безумно мало для Италии!

Только смелым покоряются моря

Оглядываясь назад, хочется спросить себя: «Откуда столько смелости?». Переехав в новую страну, оставляешь абсолютно все за спиной и начинаешь жизнь с чистого листа: как ребенок, учишься понимать, говорить, отличать хороших людей от плохих, пытаешься занять свое место в обществе и подстроиться под новые условия.

Спасибо прекрасному городу Бари, который принял меня, его невероятным жителям, благодаря которым я практически сразу смогла почувствовать себя частичкой этого города. Я не могу сказать, что все было гладко, — не было.

@katrin_delin

Но одно важно: за все шесть с половиной лет жизни в Бари я помню лишь одну ситуацию, когда я столкнулась с неприятием меня как иностранки. Вы удивитесь, но это произошло в университете, и некрасиво повел себя преподаватель. Стоит добавить, что учусь я на факультете иностранных языков, где помимо итальянцев учатся иностранцы со всех уголков света.

Поэтому уж где-где, а там не ожидаешь столкнуться с ксенофобом. Но это исключение, в основном преподаватели очень лояльно относятся к студентам-иностранцам, восхищаясь, что ребята не только итальянский язык смогли выучить, но и в университет поступили.

Замечательный сосед

Хотя была еще одна ситуация с неприятным человеком. В какой-то момент мне повезло: освободилось место в студенческом общежитии, куда я в итоге поселилась на платной основе. И все бы ничего, если б не противный сосед-грубиян из дома напротив.

Это была неприязнь с первого взгляда. Он что-то кричал мне из окна, а при первой встрече презрительно сказал, что в окне видел высокую красотку, а теперь перед ним стоит какой-то гном. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. А он, оказывается, думал, что всем очень весело и он так за мной ухаживает.

Сложно объяснить, как это произошло, но в 2019 году я вышла замуж за того самого «противного» соседа и теперь живу в том самом доме с окнами на общежитие

Мы довольно долго подбирали ключики друг к другу. Как выяснилось, нас объединяли не только общие интересы, но и сильное упрямство и нежелание уступать. Поэтому наш конфетно-букетный период был больше похож на минное поле. Сколько раз мы расставались, хлопали дверями, но осознавали, что не можем друг без друга.

@katrin_delin

Однажды Джерардо заявил, что хочет встретить Новый год в Москве и познакомиться с моей семьей. На тот момент мы были знакомы месяцев пять-шесть, я не задумывалась о совместном будущем, но согласилась на его предложение. Самый забавный момент был, когда мы сидели дома за столом, и мама начала общаться с Джерри на немецком. В начале застолья он хвастался, что виртуозно владеет английским, испанским и немецким, но в итоге ничего, кроме слова Kartoffel, мы от него не услышали.

Семья и друзья приняли Джерардо прекрасно: он самая настоящая душа компании, даже если эта компания говорит на другом языке. А в моем блоге уже все знают, что если в кадре есть Джерри, то сейчас обязательно прозвучит звонкое «привет, папищики!».

Его семья и друзья меня тоже очень тепло приняли. Сначала был шок: в жизни Джерардо никогда раньше не было девушек-иностранок, поэтому меня порой воспринимали как пришельца, задавая немного странные вопросы. А потом еще больший шок: заядлый холостяк решил жениться.

У нас была невероятная свадьба. Хотя на юге Италии и принято приглашать абсолютно всех родственников до седьмого колена, мы устроили небольшое, но очень веселое и зажигательное торжество на 55 человек, где было примерно поровну приглашенных с моей стороны и со стороны мужа.

И самое приятное, что между нашими интернациональными гостями стерлись практически все границы, в том числе языковые. Все пытались между собой общаться, даже порой понимая друг друга. А уж о чем и на каком языке минут десять разговаривали наши мамы, до сих пор остается загадкой.

«Вы просто лед приложите»

Но есть в Италии и минусы: тут очень своеобразная медицина. Конечно, как кому повезет, у всех все складывается по-разному, но я поделюсь парой историй.

Буквально месяц назад я ездила в приемный покой с подругой, которой потребовалась медицинская помощь, но она не очень хорошо знает итальянский. Не знаю, как в других городах, но в Бари на входе пациент беседует с врачом, и ему присваивают цвет в зависимости от тяжести состояния.

Нам достался зеленый, то есть самый несерьезный, а это значит, что нас примут уже после красных, оранжевых и желтых, даже если они пришли позже. Времени было примерно полдесятого вечера, в отделении сидели человек семь, так что приняли нас только в час ночи: у подруги взяли кровь, поставили капельницу и отправили дальше прохлаждаться в коридоре.

Lenta.Ru

После этого мы все той же компанией из семи человек просто сидели и чего-то ждали. Уже все познакомились, обсудили все, вплоть до планов на жизнь. И только ближе к пяти утра начался сдвиг: всех начали вызывать по одному, оглашая результаты анализов и назначая лечение.

Самое интересное, что около десяти вечера пришла медсестра с рваной раной на руке. И ведь все очевидно: необходимо зашивать, но девушка просидела до двух часов ночи, ожидая, когда ее вызовут. Ближе к трем пригласили пластического хирурга, который справился со своей задачей минут за 20. И, казалось бы, все — можно идти домой, но нет...

Медсестра, как и мы все, просидела до пяти утра, ведь врачи должны «закрыть практику», то есть заполнить карточку: в какое время поступил пациент, во сколько было проведено лечение, что назначено. Мне трудно сказать, почему это надо было сделать именно в пять утра, а не сразу после наложения швов

Еще один интересный случай произошел с моим мужем: как-то его укусила пчела, и у него раздуло руку. Еще и образовался огромный пузырь, который кое-кому, конечно же, надо было проколоть. За домом у нас есть дежурная бригада, и мы пошли узнать, что теперь с этим всем делать.

Ответ был простой: «Да вы просто лед приложите, я сейчас дам, вдруг у вас нет». Лед я бы, конечно, нашла, но на всякий случай поинтересовалась, а не стоит ли нам принять антигистаминные средства или что-то еще. Мне ответили: «Ну можно, если у вас есть. Кстати, вот и лед, держите». В общем, и смех, и грех.

Феличита

Конечно, в Италии есть свои недостатки. Но именно здесь я чувствую себя дома. Забавные домики-труллы, базилика Святого Николая, гроты, натуральное оливковое масло и вино, сделанная вручную на ваших глазах паста — все это и многое-многое другое окружает меня каждый день. Что уж говорить, тут по соседству живет тот самый певец Аль Бано , автор мирового хита Felicità.