От матери-одиночки до миллиардерши: история Роулинг

Свой миллиард долларов Джоан Роулинг заработала в 39 лет, став в первой в мире писательницей, заработавшей такое состояние написанием книг. Но за девять лет до этого ее жизнь выглядела абсолютно по-другому - она жила на пособие в 280 евро в месяц и хотела покончить с собой. «Рамблер» расскажет история успеха автора книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере

В 1982 году писательница не смогла поступить в Оксфордский университет. Ей пришлось учиться в Эксетерском учебном заведении. После окончания учебы Джоан уехала в Лондон, но столица не впечатлила ее. Поэтому в скором времени девушка оказалась в Манчестере. Это был 1990 год, переломный момент в жизни Роулинг.

В поезде Джоан представила худощавого темноволосого мальчика с уникальными способностями. Гарри Поттер как потом назовет она его. В этом же году умерла мать девушки. Чтобы преодолеть стресс, Джоан ушла в работу. Вскоре она вышла замуж за Хорхе Арантеса, но счастья не обрела. Они развелись, и Джоан осталась без жилья и работы с маленькой дочкой Джессикой на руках. В этот период Роулинг заболела клинической депрессией, у нее возникали мысли о суициде.

Однако писательница не сломалась: она начала работать над романом. Первая книга о Гарри Поттере вышла в 1997 году. Тираж особо не впечатлил, но критики заговорили о ней. А через некоторое время Роулинг получила грант и начала работать над второй книгой.

За первые три части о юном волшебнике Роулинг получила премию Smarties. Таким образом, она стала первой писательницей, которая смогла получить такую награду три раза подряд. Вскоре наладилась и личная жизнь Джоан: она вышла замуж во второй раз и родила двух детей.

Заключительный роман, «Гарри Поттер и Дары Смерти», был признан самой быстро продаваемой книгой всех времен. Только за первый день в США и Великобритании было продано около 11 миллионов экземпляров.