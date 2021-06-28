«Это тебе не туризм»

Екатерина влюбилась в Португалию с первого взгляда, хотя первый раз попала в страну почти случайно. После множества формальностей ей удалось туда переехать и найти свой настоящий дом. В рамках цикла материалов о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» рассказывает ее историю о жизни у океана.

Первое знакомство

Видео дня

Я родилась и выросла в Сибири и, сколько себя помню, всегда хотела жить на море. В моих мечтах не было места 40-градусному морозу и жаркому, но очень короткому лету. Хотелось шелеста набегающей волны и теплой погоды круглый год. Я так и видела красивую картинку: я с мужем и собакой гуляю по кромке моря.

Сейчас море из моей мечты превратилось в Атлантический океан, чему я несказанно рада. Картинка из моих грез совпала с Португалией на сто процентов с первого взгляда.

Когда вспоминаю свое первое знакомство с Португалией, я всегда улыбаюсь. Это был 2014 год, самолет авиакомпании TAP Portugal шел на посадку в аэропорту Портела в Лиссабоне, а я фантазировала: «Какие они, португальцы? Как бразильцы или испанцы? Темные или светлые? И на каком языке говорят? На испанском?».

Смех да и только! А почему? Да потому, что про Португалию как-то всегда было мало информации. Она где-то на самом краю Европы и живет себе тихо, без особых скандалов и новостей на первых полосах

Да и летели мы в Португалию только потому, что именно из Лиссабона начиналось наше путешествие на круизном лайнере. Туда же мы и приплывали, и именно по возвращении у меня случилась любовь с первого взгляда в эту удивительную страну, где мы задержались еще на две недели, чтобы получше ее узнать и понять.

Потом мы по нескольку раз в год приезжали в солнечный курортный регион Алгарви, и с каждым разом я открывала для себя что-то новое.

Постепенный переезд

Когда мы с мужем принимали решение о переезде, мы специально прилетели зимой, чтобы понять, насколько нам будет комфортно в это время года. Зимой здесь тоже чудесно, все цветет и благоухает. В Алгарви в самый холодный месяц температура ниже плюс шести не опускается, а в Новый год может быть до плюс 25 на солнце. Кайф!

Globallookpress.com

Мы решились и в 2017 году купили здесь первые апартаменты на самом берегу океана. Это было абсолютно не сложно: для этого иностранцу достаточно получить NIF (ИНН) и открыть счет в местном банке.

Следующим шагом был перегон моей машины в Португалию, тем самым мы сразу сняли вопрос аренды авто на время путешествий.

Однако окончательно мы перебрались лишь осенью 2019 года, забрав с собой шпица Патрика и кота-британца Дэниела. Это была отдельная история с чипами, прививками, зоопаспортами с фотографиями Но мы справились со всеми трудностями достойно.

Первое время

Первое время, безусловно, было сложное погружение в новую для нас действительность. Внезапно возникла проблема покупки лекарств в аптеках: в России почти все можно купить без рецепта, а здесь — почти ничего. Кстати, очень помогло приложение в моем смартфоне по поиску европейских аналогов наших лекарств.

Проблема с языком оказалась очень острой. Это тебе не туризм, а иммиграция: хаудуюду и хаумач не хватает! Много мелких бытовых вопросов требуют мало-мальски приличного знания языка. Притом английский не всегда выручал, все же не все португальцы им владеют.

Хотя, справедливости ради, говорят на английском все же многие, даже некоторые государственные служащие, что нетипично для европейской страны — например, во Франции и Испании без языка никуда

В общем, нам пришлось срочно подтягивать английский и учить португальский. Без последнего никак: например, управляющий нашего кондо, сеньор Луиш, говорит только на родном языке.

С ним как-то вышла странная история: я привыкла, что на родине наши консьержи в доме всегда сами передавали корреспонденцию, а здесь сто раз спросить надо. Как-то у него на столе неделю пролежал пакет, который мы ждали. Мы каждый день ходили мимо, здоровались, улыбались, а у Луиша на столе лежала посылка с моим номером телефона, и он ничего нам не сказал!

Кстати, курьеры из интернет-магазинов вообще не запариваются: коробку с мультивитаминами, кремами и БАДами на 100 евро нам просто оставили в пустом холле нашего кондо. А потом пришло СМС-сообщение, что товар доставлен. Нигде никакой подписи о приеме-передаче, ничего!

Португальская легкость

Поначалу было непривычно, что все вокруг, встречаясь взглядом даже с незнакомыми людьми, улыбаются им на автомате. Но сейчас для меня это стало нормой: я и сама так делаю, зная, что получу в ответ благожелательную улыбку.

Легкие, ничего не значащие комплименты стали приятной обыденностью. А сколько раз они меняли мой настрой на день в лучшую сторону! Ведь как приятно услышать, что у вас красивый маникюр или вы «очень фэшн»...

@soboleva.katrina

Больше всего меня поразило чрезвычайно дружелюбное отношение португальцев к иностранцам. Они всегда готовы прийти на помощь совершенно бескорыстно и с необычайной теплотой.

Но что самое главное — португальцы хоть и улыбаются, здороваются и делают комплименты, но при этом занимаются своими делами и в ваши не лезут. Они очень легкие и комфортные в общении

Благодаря легкости окружающих, с переездом сюда я стала мыслить намного позитивнее. Я постоянно улыбаюсь, и мой мозг уверен, что все супер!

Впрочем, у португальцев есть и минусы: пунктуальностью они не блещут даже в бизнесе. Но для меня это все еще важно, я не опаздываю по многолетней привычке, даже если учесть, что никто из-за этого не парится. Тем не менее своей пунктуальностью я слегка горжусь: уж не знаю, замечают ее наши партнеры или нет, главное — я молодец!

Обсуждения и корректировки деловых моментов тоже очень спокойны и неторопливы. К чему я не могу и не хочу привыкать, так это к затягиванию решения вопросов, которые можно ускорить. Поэтому порой аккуратно, но настойчиво продавливаю нужный мне результат.

Для португальцев все русскоговорящие — русские. Украинцы, молдаване, белорусы — все. Отношение к нам, русским, очень приветливое, никакого «понаехали тут». Это приятно. Конечно, наглеть тоже не стоит, но так во всем мире: веди себя прилично — и все будет прекрасно. Меня это правило еще не подводило.

Добрые полицейские

Как-тот наша приятельница, тоже бывшая соотечественница, купила новый спортивный кабриолет. Сидели с ней вечером в ресторанчике на берегу океана, и она рассказала, как встретилась с португальскими красавцами-полицейскими на трассе.

Ехала она себе по автобану, и тут справа появилась полицейская машина. Приятельница думала, что красавчик-коп с ней познакомиться пытался: он улыбался и что-то говорил, ну и она ему улыбнулась, но скорость не сбавляла.

@soboleva.katrina

Вдруг полицейские ее обогнали и включили мигалку, пришлось остановиться. Они вдвоем подошли и, опять же, с улыбкой попросили ехать по крайней правой полосе, если она свободна. Приятельница кивнула, и они уехали. Вообще-то тут это считается грубым нарушением, и штраф за него от 300 евро.

Но это Португалия и португальские полицейские. Поэтому все закончилось хорошо, и мы вместе порадовались за бокалом вина, что выбрали именно эту чудесную страну.

Бытовые мелочи

Мы выбрали Португалию во многом из-за того, что здесь очень качественные продукты, и по доступным ценам! Всегда свежие морепродукты, овощи, фрукты, зелень и прочее.

Цены с 2014 года, когда мы первый раз сюда прилетели, практически не изменились, а еще постоянно действуют акции и скидки. В мясных отделах выбираешь в витрине мякоть, и из нее прямо при тебе делают фарш. А рыбу по твоему желанию полностью чистят, а дома остается лишь приготовить. Это все очень приятно и комфортно.

Продуктовые гипермаркеты работают семь дней в неделю и допоздна — в отличие, например, от Германии. Наш друг оттуда постоянно говорит, как нам с этим повезло. А мы и не знали, что может быть по-другому

Частную медицинскую страховку мы купили сразу. Долго выбирали компанию, изучали тарифы. Это было очень сложно, несмотря на то, что мы нашли русскоязычного агента: европейскую специфику непросто понять. Но главный приятный бонус заключался в том, что когда один член семьи покупает страховой полис, супруг может присоединиться к нему абсолютно бесплатно! Что мы с удовольствием и сделали.

Многие переехавшие в теплые страны соотечественники жалуются, что центрального отопления здесь нет, поэтому зимой дома очень холодно. Да, в нашем регионе отопления и правда нет.

Но, если честно, я не очень понимаю возмущения этим фактом: в России или республиках бывшего СССР все без исключения платили за тепло, почему вдруг решили, что здесь оно должно быть бесплатным? В XXI веке живем, есть много вариантов отопительно-осушительных систем, позволяющих чувствовать себя вполне комфортно. Они не бесплатны, но ими можно пользоваться. У нас стоят сплит-системы и стеклопакеты.

Еще я слышала жалобы от живущих на самом берегу океана, что одежда, часы и обувь за сезон приходили в полную негодность от сырости. Но, думаю, и этого можно как-то избежать.

Свое дело

В Португалии достаточно большое русскоговорящее сообщество, но основную массу составляет украинская диаспора, которая была всегда очень мобильна и начала формироваться давно. Многие приехали сюда на заработки, в основном в сфере услуг и строительства.

Русских пока здесь немного, а рантье, айтишников и бизнесменов еще меньше. Я не зря сделала оговорку «пока», потому что в последнее время они сюда поехали... И еще как поехали! Это я могу точно сказать, поскольку во время пандемии открыла свой бизнес: я помогаю соотечественникам решить все вопросы с переездом.

Кстати, идея появилась почти случайно: я много писала в Instagram об иммиграции, люди писали вопросы в комментариях, так все постепенно и закрутилось. Потихоньку собрала большую команду, в том числе из местных специалистов.

Зарабатываю я и на том, что помогаю покупать россиянам недвижимость. Еще будучи в России, я слышала о низких банковских ставках на ипотеку в Европе, но убедилась в том, что это правда, уже здесь.

Самое интересное, что даже нерезидент Португалии может получить кредит на покупку недвижимости для жизни или бизнеса. На мой взгляд, это очень выгодное вложение

Это прекрасный актив, который максимально защищен от внешних катаклизмов, тем более что последние десять лет идет уверенный рост стоимости жилья, и он не прекращался даже в пандемийный период. Я и сама получаю очень хорошую выгоду от своей местной недвижимости.

Через пять лет после получения ВНЖ можно претендовать на получение гражданства Португалии. Это несложно, и многие мои знакомые имеют двойное гражданство: с ним гораздо удобнее путешествовать. К тому же стоимость всей процедуры получения ВНЖ в Португалии, пожалуй, самая низкая в ЕС и, несомненно, наиболее комфортная.

Долгий путь домой

Когда я рассматривала эту удивительную страну в качестве нашего дома, то основными приоритетами были экология, безопасность, доступная и качественная медицина. И, конечно, климат!

Конечно, все не так гладко, и за время, прошедшее с переезда, я испытала целую гамму чувств. Сначала была фантастическая эйфория от новой страны и желание делиться ею со всеми друзьями и со всем миром.

Потом стало сложнее: навалилась тоскливая меланхолия, когда я заскучала по друзьям, родственникам, любимым далеким улочкам. Меня постоянно терзало дикое раздражение из-за того, что все вокруг не так, как я привыкла, а также сильное разочарование: ведь все мои достижения на родине здесь не имеют никакого значения, как и мой статус, который остался в прошлом.

Главное — не застревать в этих чувствах и начинать делать что-то новое. Помню, как испытала радостное удивление от того, что открыла в себе новые способности и таланты, о которых даже не подозревала, и получила новые знания и компетенции в совершенно неожиданных областях жизни и бизнеса.

Я очень горжусь, что мы успешно переехали и ассимилировались, хотя иногда перед сном меня терзают сомнения: «Может, зря я уехала?». Но со временем это бывает все реже и реже. В Португалии мою душу наполнило умиротворение: суета и сомнения почти исчезли, и началась неторопливая и очень гармоничная жизнь в этом когда-то чужом для меня мире.

Но, конечно же, я продолжаю скучать по родине, родным и друзьям. Мы часто общаемся — к счастью, современные технологии подарили нам эту возможность.

На вопрос «откуда вы?» я всегда гордо отвечаю, что из России! Я горжусь своей родиной, ее великой историей и своими знаменитыми соотечественниками