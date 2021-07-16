«Удаленка не дает индульгенции»: россияне об указе Роструда

15 июля газета «Известия» сообщила о том, что Роструд разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников, работающих дистанционно. «Рамблер» узнал подробности и собрал мнения обычных россиян. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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Роструд направил письмо в ассоциацию «Объединение корпоративных юристов». Согласно документу, на сотрудников, работающих удаленно, также распространяются требования о вакцинации. Прежде всего, это будет касаться тех людей, у которых нет медицинского отвода от вакцинации. И если работник не хочет делать прививку, то он должен дать письменный отказ.

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После этого компания будет иметь право отстранить его от работы без сохранения зарплаты. Сотрудник сможет вернуться на свое рабочее место после вакцинации или окончания пандемии. При этом дистанционная работа сама по себе не является основанием для отказа от прививки. Также в письме есть следующее уточнение:

«Отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа. Если работник в эту дату не предоставил сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к ней».

Представители «Объединения корпоративных юристов» не прокомментировали письмо.

Новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Большинство россиян негативно отнеслись к таким изменениям, хотя были и альтернативные мнения.

Митя Сметанников: «Концлагерь? Медицинское вмешательство по принуждению. Затем принудительно почки сдавать?»

Иван Мастеров: «Было бы здорово, если все хором ушли с работы (так делают в нормальных странах), но так не будет, да и много у кого условной ипотеки и тд».

Амадеус Чайчай: «Половина ослов закредитовано по самые не хочу. Это ж если уйти, то придется кредитный солярис отдать и ходить пешком».

Алексей Кузнецов: «Не прививайтесь - это ваше право. Но тогда не допустить вас к работайте с людьми, к посещению общественных мест и т.д. - это такое же право других людей». «Не прививайтесь - это ваше право. Но тогда не допустить вас к работайте с людьми, к посещению общественных мест и т.д. - это такое же право других людей».

Nicole Lavrentiadu: «Ну ок, допустим они отстранили работников, кто не привит. А работать кто останется? Во многих организациях работы в трое больше на сотрудников навалено, чем надо. На сколько им выгодно отстранять этих работников, которые занимаются удаленной работой. Я не понимаю в чем тут логика».

Андрей: «Если человек работает удалённо (лёжа на пляже в Малайзии или Чили), то какие прививки вообще с него можно требовать?»

Галина Ромашова: «Не многовато ли Роструд на себя берет? Они так-то защищать работников должны, а не наоборот».

Александр Благинин: «Не проще ли сразу всем уволиться разом и все? Работодатель все равно не найдёт на замену так быстро и разорится».

MrGaribaldi: «Какая связь между удаленкой и вакцинацией? Удаленка не дает никакой индульгенции. Отправили на удаленку - некоторым образом снизили распространение инфекции. Теперь есть вакцины - вакцинируйтесь и продолжайте снижать распространение инфекции дальше».

Teoshi: «Работаю в отделе маркетинга производственно-торговой компании, сижу на удаленке в лесу за 100 км от московского офиса, пофиг, иди прививайся. Мне даже хорошо, что пнули, и так собиралась, но руки не доходили».

King29: «Есть удаленка, когда сидишь дома за компом никуда не выходишь и с клиентами не общаешься в живую. Но есть и другая, в офисе тебя нет, но катаешься по объектам или еще там куда. Думаю, такую удаленку имели ввиду».