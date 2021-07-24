«Ленин — животное»: малоизвестные факты о Бунине

Иван Алексеевич Бунин стал первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию (ранее Лев Толстой от нее отказался). Его жизнь можно назвать отражением бурной эпохи — писатель пережил революцию, Гражданскую войну, эмиграцию и две мировые войны. Маленькие секреты писателя — в материале «Рамблера».

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Человек без гражданства

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Бунина можно назвать последним певцом уже запущенных дворянских гнезд, в этом смысле он был продолжателем Тургенева и Гончарова. Писатель был дворянином не только по рождению, но и по духу, друзья отмечали его врожденную элегантность. Однако его отец, будучи увлекающимся человеком, проиграл состояние семьи и даже приданое жены. Так что родовую усадьбу пришлось продать, когда Ивану исполнилось 19 лет. Юный Бунин учился в Ельце и снимал угол кладбищенского скульптора. В 16 лет он бросил учебное заведение — просто уехал на каникулы в родительское имение Озерки не вернулся. В дальнейшем его учителем фактически стал старший брат Юлий.

Бунин, посвятивший немало прекрасных строк старомодно уютным помещичьим усадьбам, большую часть жизни провел в путешествиях. С юности его домом стали гостиницы, съемные углы, квартиры друзей. Кстати, до конца жизни он жил по паспорту эмигранта и умер человеком без гражданства.

Любовный квадрат

Впечатлительный Бунин отдавал должное женской красоте и талантам и был женат дважды. Его первой женой стала Анна Цакни, происходившая из семьи зажиточных греков. Супруги расстались через два года, их сын Николай умер от скарлатины. Больше детей у писателя не было.

Второй женой и верной спутницей до конца жизни стала Вера Муромцева. Они смогли пожениться только в 1922 году, покинув Россию, так как Анна Цакни не давала ему развода. А до этого момента 16 лет жили невенчанными, что для дореволюционной России было скандальным обстоятельствам. Но Вера Муромцева не испугалась пересудов.

Уже во Франции Бунин пригласил в свой дом молодую поэтессу Галину Кузнецову, которая ради писателя оставила мужа. Иван Алексеевич не желал расставаться с женой, но сгорал от любви к девушке. Вера Николаевна благородно не требовала разрыва и терпела связь своего мужа.

«Я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет Только бы от этой любви было ему сладостно на душе Человеческое счастье в том, чтобы ничего не желать для себя Тогда душа успокаивается, и начинает находить хорошее там, где совсем этого не ожидала», — писала в своем дневнике жена писателя.

Около шести лет они жили втроем, немало удивляя друзей и знакомых. В 1933 году Галина влюбилась в сестру философа Федора Степунова Маргариту, через год обе женщины уехали. Писатель тяжело пережил этот удар. Во 1941-1942 годах Галина и Маргарита вновь вернулись к Буниным. После войны подруги уехали в США. О необычном любовном многоугольнике рассказывает фильм «Дневник его жены».

Кадр из фильма "Дневник его жены"

Соперничество с Куприным и вражда с Набоковым

После школьного курса литературы первая ассоциация с Буниным — Куприн. И недаром. Писатели были одногодками, творили в одно и то же время, и действительно дружили. Александр Иванович даже был шафером на второй свадьбе Бунина. Впрочем, в их отношениях всегда был элемент соперничества. К тому же Иван Алексеевич был склонен к резким высказываниям. Куприн даже написал пародию на рассказ друга.

Владимир Набоков сначала стал как бы учеником писателя, но позже дружба уступила место холодному раздражению, не в последнюю очередь потому что в эмигрантских кругах писателей постоянно сравнивали, пытаясь определить кто же из них более велик.

Бунина считал своим учителем и Валентин Катаев, относился к нему как к кумиру. Иван Алексеевич же воспринимал его как литературного крестника. До эмиграции они дружили, после поддерживать отношения стало затруднительно.

Дружба с Горьким прервалась после революции. События 1917 года усугубили идеологический конфликт между писателями, так что вскоре их пути разошлись окончательно.

Но самая теплая дружба связывала Ивана Алексеевича с Чеховым. Он высоко ценил мнение Антона Павловича и остро принял его смерть. Уже будучи тяжело больным, Бунин просил жену перечитать ему письма Антона Павловича.

«Окаянные дни»

Бунин категорически не принял и революцию в целом, и власть большевиков в частности, а позже так и не вернулся на родину, несмотря на заманчивые предложения со стороны советских литераторов и тоску по родине. Его впечатления о событиях Гражданской войны отразились в книге с красноречивым названием «Окаянные дни», написанной на основе его дневников тех лет. Там встречаются такие фразы:

«Лица хамов, сразу заполнивших Москву, потрясающе скотски и мерзки. День темный. Грязный. Москва мерзка как никогда. Ходил по переулкам возле Арбата. Разбитые стекла и т.д..Восемь месяцев страха, рабства, унижений, оскорблений! Этот день венец всего! Разгромили людоеды Москву!»

«Приехал Д. — бежал из Симферополя. Там, говорит, «неописуемый ужас», солдаты и рабочие «ходят прямо по колено в крови». Какого-то старика полковника живьем зажарили в паровозной топке».

«Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка — и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток: «Вставай, поднимайся, рабочий народ». Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин — все как на подбор — преступные, иные прямо сахалинские»

Досталось и персонально вождю мирового пролетариата Ленину:

«Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая — то интернационал, то «русский национальный подъем».

«Съезд Советов». Речь Ленина. О, какое это животное!»

Впрочем, несмотря на отношение к советской власти, Бунин с искренней радостью встретил победу Советского Союза в 1945 году.

Ненавистная буква и «Темные аллеи»

Как у каждого творческого человека, у Бунина были свои нетривиальные увлечения. Например, писатель коллекционировал бутылочки и флаконы от лекарств. И терпеть не мог букву «Ф». Кроме того, он никогда не садился за стол тринадцатым гостем.

Кстати, самый знаменитый сборник рассказов «Темные аллеи» и читатели, и критики упрекали в избытке любовных сцен. При этом Бунин, описывая все тонкости страсти, тайно полемизировал с Набоковым, уже работавшим в этой теме, хотя до выхода его главного романа «Лолита» было еще далеко.

Wikipedia

Чествование Бунина в Стокгольме. Cлева направо: Г. Н. Кузнецова, И. Троцкий, В. Н. Бунина, А. Седых, И. А. Бунин

Нобелевская премия и нищета

В 1933 году Бунину присудили Нобелевскую премию. На вопрос о своем гражданстве Иван Алексеевич ответил, что он русский изгнанник. Любопытно, что не все знаменитые коллеги-эмигранты согласились с решением комитета. Например, Рахманинов и Набоков искренне поздравили писателя, а вот Цветаева заявила, что премию стоило отдать Горькому или Мережковскому.

«Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи», — заявила поэтесса.

Размер премии составил 715 тысяч франков, эта сумма могла бы обеспечить писателя до конца жизни. Однако Бунины в силу своей щедрости и непрактичности очень быстро потратили средства. Только на помощь нуждающимся Иван Алексеевич перечислил 120 тысяч франков. Часто их добротой пользовались и недобросовестные люди. Бунины помогали деньгами и менее удачливым литераторам, и многочисленным поклонникам. Так что супруги даже не обзавелись своим домом (до конца жизни арендуя жилье) и не отложили никаких сумм.

Уже через три года после получения награды Бунины вновь оказались в стесненном материальном положении, а начавшаяся война еще больше осложнила их положение. И тем не менее их дом в Грасе стал убежищем для многих друзей в годы войны. При этом Бунин принципиально отказывался от сотрудничества с издательствами на оккупированных территориях. Под конец жизни Бунины были совершенно разорены, их спасала только ежемесячная пенсия американского филантропа Фрэнка Атрана.

Чужой среди своих