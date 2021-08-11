Клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых

В американском штате Флорида посетитель ресторана, расплачиваясь по счету, оставил крупную сумму на чай, указав, что она предназначена для сотрудников кухни. Об этом сообщает Fox News.

Фото: Страница Firefly в Facebook Страница Firefly в Facebook

Щедрый клиент посетил ресторан Firefly на пляже города Панама-Сити и оставил после ужина тысячу долларов (около 74 тысяч рублей) чаевых.

«Наш замечательный гость хотел, чтобы мужчины и женщины, которые трудятся на кухне, узнали, как он им благодарен», — говорится на странице заведения в Facebook.

В сообщении администрации ресторана также написано, что работа жарким летом была непростой, особенно для поваров и других сотрудников кухни. Пост в соцсети быстро набрал большое количество лайков и восторженных отзывов.

«Спасибо невероятному гостю за столь добрый и щедрый способ отблагодарить людей, которые работают не на виду у клиентов», — написал один из комментаторов.