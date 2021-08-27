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Пережившая войну американка стала самой известной бабушкой в соцсетях

Анна Шутова
2 часа назад

Хелен Рут Элам (Helen Ruth Elam) более известна в социальных сетях как Baddiewinkle. Она родилась в 1928 году и живет в американском штате Кентукки.

Хелен Рут Элам (Helen Ruth Elam) более известна в социальных сетях как Baddiewinkle.
1/7 Хелен Рут Элам (Helen Ruth Elam) более известна в социальных сетях как Baddiewinkle.
Фото: @baddiewinkle
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Она родилась в 1928 году и живет в американском штате Кентукки.
2/7 Она родилась в 1928 году и живет в американском штате Кентукки.
Фото: @baddiewinkle
93-летняя бабушка прославилась благодаря своим ярким нарядам, эпатажному поведению и невероятной для ее возраста активности.
3/7 93-летняя бабушка прославилась благодаря своим ярким нарядам, эпатажному поведению и невероятной для ее возраста активности.
Фото: @baddiewinkle
Сейчас в Instagram-аккаунте Хелен более трех миллионов подписчиков.
4/7 Сейчас в Instagram-аккаунте Хелен более трех миллионов подписчиков.
Фото: @baddiewinkle
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Она работает моделью и сотрудничает с крупными мировыми брендами.
5/7 Она работает моделью и сотрудничает с крупными мировыми брендами.
Фото: @baddiewinkle
Baddiewinkle борется с эйджизмом.
6/7 Baddiewinkle борется с эйджизмом.
Фото: @baddiewinkle
В своих социальных сетях она публикует фото и видео, поддерживая бодипозитивизм и обращая внимание на красоту людей в возрасте.
7/7 В своих социальных сетях она публикует фото и видео, поддерживая бодипозитивизм и обращая внимание на красоту людей в возрасте.
Фото: @baddiewinkle

93-летняя бабушка прославилась благодаря своим ярким нарядам, эпатажному поведению и невероятной для ее возраста активности. Сейчас в Instagram-аккаунте Хелен более трех миллионов подписчиков. Она работает моделью и сотрудничает с крупными мировыми брендами.

Baddiewinkle борется с эйджизмом. В своих социальных сетях она публикует фото и видео, часто в вызывающей одежде со своеобразными принтами или в мини, поддерживая бодипозитивизм и обращая внимание на красоту людей в возрасте.

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