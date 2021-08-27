Хелен Рут Элам (Helen Ruth Elam) более известна в социальных сетях как Baddiewinkle. Она родилась в 1928 году и живет в американском штате Кентукки.

1/7 Хелен Рут Элам (Helen Ruth Elam) более известна в социальных сетях как Baddiewinkle. Фото: @baddiewinkle Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Она родилась в 1928 году и живет в американском штате Кентукки. Фото: @baddiewinkle 3/7 93-летняя бабушка прославилась благодаря своим ярким нарядам, эпатажному поведению и невероятной для ее возраста активности. Фото: @baddiewinkle 4/7 Сейчас в Instagram-аккаунте Хелен более трех миллионов подписчиков. Фото: @baddiewinkle Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Она работает моделью и сотрудничает с крупными мировыми брендами. Фото: @baddiewinkle 6/7 Baddiewinkle борется с эйджизмом. Фото: @baddiewinkle 7/7 В своих социальных сетях она публикует фото и видео, поддерживая бодипозитивизм и обращая внимание на красоту людей в возрасте. Фото: @baddiewinkle

93-летняя бабушка прославилась благодаря своим ярким нарядам, эпатажному поведению и невероятной для ее возраста активности. Сейчас в Instagram-аккаунте Хелен более трех миллионов подписчиков. Она работает моделью и сотрудничает с крупными мировыми брендами.