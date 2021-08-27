Хелен Рут Элам (Helen Ruth Elam) более известна в социальных сетях как Baddiewinkle. Она родилась в 1928 году и живет в американском штате Кентукки.
93-летняя бабушка прославилась благодаря своим ярким нарядам, эпатажному поведению и невероятной для ее возраста активности. Сейчас в Instagram-аккаунте Хелен более трех миллионов подписчиков. Она работает моделью и сотрудничает с крупными мировыми брендами.
Baddiewinkle борется с эйджизмом. В своих социальных сетях она публикует фото и видео, часто в вызывающей одежде со своеобразными принтами или в мини, поддерживая бодипозитивизм и обращая внимание на красоту людей в возрасте.