Латвийские страсти: история первой женщины-психоаналитика

В парке Стамериенского замка в Латвии стоят два сросшихся дуба. Местные верят, что если к ним прикоснуться, обязательно встретишь свою любовь. Легенда основана на истории отношений психоаналитика Александры фон Вольф с итальянским писателем Джузеппе Томази ди Лампедузе. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Фото: ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

Александра Алиса родилась упрямой и ершистой, но характер не помешал ей быть любимой дочерью. Мать девочки, Алиса Лаура Барби, была придворной певицей Итальянского королевского двора, а отец, Борис фон Вольф выходил из рода балтийско-немецких баронов и князей Потемкиных.

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Сначала Александра и ее сестра учились в Петербурге, где получили блестящее образование. А школьные каникулы они обычно проводили в Латвии, где и располагался замок Стамериен.

Спокойную жизнь знатной семьи разрушила Первая мировая война и последующие события. Весной 1917 года в Петербурге от шальной пули погиб Борис фон Вольф. А родовое поместье перешло к Александре и ее матери, но у обеих женщин опустились руки. Выросшая Александра была абсолютно потеряна, а ее мать впала в отчаяние.

Но темная полоса в жизни Александры завершилась, когда она встретила офицера царской армии Андре Пилара фон Пилхау. Девушка обожала его истории о сражениях и вскоре они поженились. Казалось, что у этой пары есть все для счастливой жизни: молодость, деньги и красота. Но позже выяснилось, что Андре любил мужчин, а Александру использовал в качестве прикрытия.

Именно это сподвигло Александру заняться психоанализом. Его идеи казались интеллектуальной женщине свежими и захватывающими, а учение Фрейда обещало решить те проблемы, с которыми люди безуспешно боролись на протяжении столетий. Также она мечтала помочь мужу избавиться от пагубной страсти.

В 1920 году Александра отправилась в Берлинский институт психоанализа к Феликсу Бему, который как раз изучал ориентацию. Но для начала девушке пришлось самой стать пациенткой, таковы были правила.