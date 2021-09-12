Мужчина, которого забыли посадить в тюрьму

В 1999 году 22-летний Корнелиус Андерсон, житель американского города Сент-Луис, вместе со своим сообщником совершил ограбление менеджера ресторана быстрого питания Burger King. В 2000 году молодой человек предстал перед судом и был приговорен к 13 годам лишения свободы. Однако в тюрьму он так и не отправился, "Рамблер" расскажет, почему.

Фото: Кадр из видео/NBC Кадр из видео/NBC

Дело в том, что зашита Андерсона подала апелляцию на приговор, на время рассмотрения которой осужденный был отпущен под залог. Но в удовлетворении просьбы адвокатам было отказано. И теперь Корнелиусу оставалось только ждать. Он должен был получить уведомление о том, куда и когда ему приезжать с вещами для отправки в тюрьму. Однако этого не произошло, и тогда сам Андерсон сообщил властям об отсутствии каких-либо распоряжений, но ему сказали подождать. Но, как оказалось, это ожидание будет длиться годы.

Андерсон не пытался скрываться от правосудия: он жил по месту прописки и исправно платил налоги. Он устроился на работу, женился, развелся и еще раз женился, завел детей, стал волонтером в местной церкви и футбольной команде. Андерсон и все его родные уже были уверены, что о нем забыли.

Однако о несостоявшемся заключенном все же вспомнили, правда, летом 2013 году, а именно в день, когда он уже должен был выйти на свободу, согласно приговору. В его дом пришли сотрудники полиции, которые его арестовали и отвезли в тюрьму.

В интернете тут же создали петицию за освобождение Корнелиуса, она набрала более 35 тысяч подписей.