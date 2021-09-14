Россияне признались, сколько им нужно денег в месяц

Эксперты аналитического центра университета «Синергия» выяснили, какой размер дохода хотят получать россияне для комфортной жизни. Об этом пишет РИА Новости.

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Так, 38,5 процента опрошенных назвали 50-70 тысяч рублей в месяц комфортной для жизни суммой денег. Еще 24,3 процента участников опроса заявили, что хотели бы получать 80-100 тысяч, а 16,8 процента — 120-150 тысяч. При этом 11,4 процента респондентов указали 150-200 тысяч как размер желаемого заработка, а о желании получать более 200 тысяч сообщили только 9 процентов.

Наибольшие траты у россиян составляют приобретение продуктов питания, оплата жилье и ЖКХ и покупка одежды и обуви. Менее ощутимыми для бюджета опрошенных являются категории, связанные с тратами на здоровье, образование, путешествия, отдых и культуру.

В то же время меньше всего опрошенные тратят на еду в кафе, а также на алкогольные напитки и сигареты.