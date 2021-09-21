Менеджер накричал на женщину, оставившую плохой отзыв о кафе

Блогерша с ником bonniedoes рассказала, как получила неожиданный звонок после того, как оставила негативный отзыв о сети ресторанов быстрого питания Wendy's. На ролик, опубликованный в TikTok, обратили внимание журналисты издания The Daily Dot вечером в понедельник, 20 сентября.

Женщина сообщила, что региональный менеджер Wendy's по имени Джереми позвонил ей почти в десять вечера и накричал на нее.

«Мужчина был взбешен тем, что я написала, что если бы начальники платили работникам кафе достойную зарплату, то тогда бы к ним устраивалось больше людей. Тогда бы в заведении в моем районе сотрудники не были такими уставшими», — поделилась она.

Когда блогерша объяснила менеджеру, какую зарплату она считает достойной, он в ответ назвал ее смешной. Джереми заявил, что люди ленятся и не хотят работать, поэтому он не может нанять новых работников.

«Я скажу тебе, почему ты не можешь найти новых людей. Это все потому что ты придурок, ты не платишь людям достаточно, чтобы они могли терпеть других таких же придурков», — сказала она.

В результате женщина решила написать жалобу на менеджера.

В комментариях пользователи встали на сторону автора ролика. «Если он говорил с вами в таком тоне, то как он разговаривает с бедными людьми, которые там работают?», «Wendy's должны не только повысить зарплату, но и нанять психолога для таких, как Джереми», «Wendy's, почему вы позволяете своим менеджерам так общаться с клиентами?» — написали юзеры.