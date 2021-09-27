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Гений из Эфиопии: человек, который руководит Всемирной организацией здравоохранения

Дарья Амосова
8 часов назад

Тедрос Аданом Гебрейесус занимает должность генерального директора ВОЗ пять лет, с 2017 года. В 2021 его кандидатуру повторно выдвинули на руководящую должность, несмотря на критику его действий во время пандемии. «Рамблер» рассказывает, что за человек руководит главной здравоохранительной организацией мира.

Гений из Эфиопии: человек, который руководит ВОЗ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранняя жизнь

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Тедрос Аданом Гебрейесус родился в 1965 году в семье инженера и домохозяйки. Родной город Тедроса — Асмэра, родной язык — амхарский.

В 1986 г. Гебрейесус получил степень бакалавра по специальности «биология» Университета Асмэры. В том же году Тедрос поступил на работу лаборантом в Министерство здравоохранения Эфиопии.

В 1991 г. в Эфиопии свергают президента, Менгисту Хайле Мариама. В стране наступает военный режим, и Тедрос решает продолжить образование за границей.

Работа

В 1992 году Гебрейесус окончил магистратуру по специальности «иммунология инфекционных заболеваний» в Лондонской школе гигиены и тропической медицины. Его профессиональный интерес — изучение малярии: Тедрос выступил соавтором многих научных работ и защитил в 2000 году диссертацию, посвященную изучению малярии в регионе Тыграй.

В 2005—2012 гг. Гебрейесус в качестве министра здравоохранения Эфиопии проводит реформы: открывает центры медицинской помощи, финансирует институты, организовывает приток иностранных инвестиций. В результате его деятельности детская смертность в стране снизилась на две трети, случаи инфицирования ВИЧ — на 90 %, смертность от малярии — на 75 %, от туберкулеза — на 64 %.

В качестве министра иностранных дел Тедрос сыграл ключевую роль в предотвращении эпидемии вируса Эбола в Западной Африке в 2013–2016 годах. Он, в частности, настоятельно призвал страны придерживаться руководящих принципов ВОЗ, включая полное выполнение международных медико-санитарных правил.

В 2017 году Гебрейесус занял должность генерального директора ВОЗ. На сайте ВОЗ висит цитата Тедроса о важности устойчивого развития для организации:

«Я представляю себе мир, в котором каждый человек в любой стране мира обладает условиями для здоровой, продуктивной жизни <...> Нам нужна ВОЗ с эффективным менеджментом, в достаточной мере обеспеченная ресурсами и работающая на результат с акцентом на прозрачность, подотчетность и рациональное использование средств».

Скандалы

  • Будучи на посту министра иностранных дел, политик обвинялся в сокрытии вспышек нескольких случаев холеры в Эфиопии — в 2006, 2009 и 2011 годах (источник — The New York Times).
  • В 2020 году госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай «купил» руководителя ВОЗ, а потому страна выходит из организации. Анонимные источники утверждают, что КНР убедил другие страны голосовать за Гебрейесуса, и тот победил нечестным способом.
  • Наибольшую критику Тедрос получил за медленную реакцию касательно COVID-19. Чиновники и эксперты в области здравоохранения обвинили Тедроса в том, что медлил с объявлением мировой пандемии. The Wall Street Journal сообщает, что политик также сотрудничал с Китаем — страной, которую в тот момент считали ответственной за начало пандемии и подкуп директора ВОЗ. В ответ на угрозу бывшего президента США Дональда Трампа прекратить финансирование организации, Тедрос попросил не политизировать вирус и призвал к единству в борьбе с «общим врагом».
Люди,Дональд Трамп,ВОЗ,Wall Street Journal,New York Times,
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