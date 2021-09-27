Гений из Эфиопии: человек, который руководит ВОЗ

Тедрос Аданом Гебрейесус занимает должность генерального директора ВОЗ пять лет, с 2017 года. В 2021 его кандидатуру повторно выдвинули на руководящую должность, несмотря на критику его действий во время пандемии. «Рамблер» рассказывает, что за человек руководит главной здравоохранительной организацией мира.
Тедрос Аданом Гебрейесус родился в 1965 году в семье инженера и домохозяйки. Родной город Тедроса — Асмэра, родной язык — амхарский.
В 1986 г. Гебрейесус получил степень бакалавра по специальности «биология» Университета Асмэры. В том же году Тедрос поступил на работу лаборантом в Министерство здравоохранения Эфиопии.
В 1991 г. в Эфиопии свергают президента, Менгисту Хайле Мариама. В стране наступает военный режим, и Тедрос решает продолжить образование за границей.
В 1992 году Гебрейесус окончил магистратуру по специальности «иммунология инфекционных заболеваний» в Лондонской школе гигиены и тропической медицины. Его профессиональный интерес — изучение малярии: Тедрос выступил соавтором многих научных работ и защитил в 2000 году диссертацию, посвященную изучению малярии в регионе Тыграй.
В 2005—2012 гг. Гебрейесус в качестве министра здравоохранения Эфиопии проводит реформы: открывает центры медицинской помощи, финансирует институты, организовывает приток иностранных инвестиций. В результате его деятельности детская смертность в стране снизилась на две трети, случаи инфицирования ВИЧ — на 90 %, смертность от малярии — на 75 %, от туберкулеза — на 64 %.
В качестве министра иностранных дел Тедрос сыграл ключевую роль в предотвращении эпидемии вируса Эбола в Западной Африке в 2013–2016 годах. Он, в частности, настоятельно призвал страны придерживаться руководящих принципов ВОЗ, включая полное выполнение международных медико-санитарных правил.
В 2017 году Гебрейесус занял должность генерального директора ВОЗ. На сайте ВОЗ висит цитата Тедроса о важности устойчивого развития для организации:
«Я представляю себе мир, в котором каждый человек в любой стране мира обладает условиями для здоровой, продуктивной жизни <...> Нам нужна ВОЗ с эффективным менеджментом, в достаточной мере обеспеченная ресурсами и работающая на результат с акцентом на прозрачность, подотчетность и рациональное использование средств».