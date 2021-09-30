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Женщина купила два одинаковых лотерейных билета и выиграла 291 миллион рублей

Lenta.ru
1 час назад

Во Флориде, США, 64-летняя Сьюзан Фиттон купила два одинаковых лотерейных билета и сорвала два крупных джекпота. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина купила два билета и выиграла 291 миллион рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Неизвестно, намеренно или случайно Фиттон приобрела два идентичных билета. Однако каждый из них принес женщине по два миллиона долларов, таким образом, она выиграла четыре миллиона долларов (291 миллион рублей).

Магазин, в котором американка купила счастливые билеты, получил вознаграждение за продажу в размере 10 тысяч долларов (727,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что житель штата Южная Каролина купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл два крупных джекпота. Всего американец получил 15 миллионов рублей.

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