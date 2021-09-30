Женщина купила два билета и выиграла 291 миллион рублей

Во Флориде, США, 64-летняя Сьюзан Фиттон купила два одинаковых лотерейных билета и сорвала два крупных джекпота. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Неизвестно, намеренно или случайно Фиттон приобрела два идентичных билета. Однако каждый из них принес женщине по два миллиона долларов, таким образом, она выиграла четыре миллиона долларов (291 миллион рублей).

Магазин, в котором американка купила счастливые билеты, получил вознаграждение за продажу в размере 10 тысяч долларов (727,5 тысячи рублей).