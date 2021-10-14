Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.28
Войти в почту

Россиянин выиграл престижный международный конкурс аэрофотографии

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Российский фотограф Сергей Полетаев выиграл престижный международный конкурс Drone Photo Awards 2021. Снимок соотечественника под названием «Метафорическое высказывание о городе и зиме» победил в категории «Город», став одной из десяти работ, отмеченных в рамках представленных номинаций. Полный список победителей опубликован на сайте конкурса аэрофотографии.

Россиянин выиграл престижный конкурс аэрофотографии
Фото: @poletaev.photo@poletaev.photo

Уточняется, что в конкурсе участвовали десятки тысяч снимков, присланных из 102 стран мира. Отбор проводился по десяти номинациям: Город, Дикая природа, Спорт, Люди, Природа, Абстракция, Свадьба, Серии, Видео и Фотография года.

Победу россиянину принес снимок, запечатлевший Николо-Угрешский монастырь на фоне ТЭЦ в подмосковном Дзержинском. На сайте конкурса указывается, что на кадре изображен «500-летний монастырь в Московской области и большая электростанция на заднем плане».

Организаторы отметили, что победившие в конкурсе фотографии будут представлены на фестивале Siena Awards Festival, который проходит в Италии.

Ранее россиянам предложили выбрать самый необычный народный арт-объект страны. Согласно информации организаторов, в конкурсе примут участие 85 объектов — по одному из каждого региона России. В лонг-лист попали такие инсталляции как истребитель Люка Скайуокера в Якутии, машины на деревьях в Республике Алтай, «египетские» пирамиды из соломы в Ставропольском крае и дом из бутылок в Курской области.

Люди,Сергей Полетаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители