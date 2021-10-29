В чем советские силовики обвиняли изобретателя «голубой крови»

В начале 1980-х годов профессор Института Биологической физики АН СССР Феликс Белоярцев совершил сенсационное открытие. Он изобрел искусственную кровь. Однако вскоре все работы по проекту запретили, а сам профессор покончил собой.

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Искусственная кровь или перфторан – это вещество, которое может переносить кислород точно так же, как это делают клетки обычной крови. О том, что подобные вещества способны заменить плазму крови, ученый мир узнал еще в средине 1960-х годов. Тогда американская исследовательница Лиленд Кларк окунула в емкость, наполненную перфторэмульсией подопытную мышь, но та не погибла. Легкие мыши насыщала кислородом чудодейственная эмульсия. Чуть позже земляк Кларк Роберт Гейер полностью заменил кровь в теле крысы на данное вещество. Опыт также оказался относительно успешным. Во т только и мышь Кларк, и крыса Гейера прожили недолго.

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Успехом увенчались лишь изыскания советских ученых, а частности доктора медицинских наук Феликса Белоярцева. В 1982 году первый заменитель крови был готов. Вещество имело голубоватый оттенок, из-за чего журналисты тут же окрестили перфторан «голубой кровью». Через 2 года Министерство здравоохранения СССР дало добро на проведение клинических испытаний.

В 1980-е годы вопрос о том, каким веществом можно заменить человеческую кровь, стоял довольно остро. Именно тогда были обнаружены первые пациенты, пострадавшие от нового заболевания под названием СПИД. Тогда же шла война в Афганистане. Раненым требовалась чистая кровь для переливаний. Однако возможность заражения СПИДом от донорской крови пугала многих пациентов да и самих врачей.

В исследованиях Белоярцева приняли участие 234 человека, среди которых были и военные, и гражданские люди. Можно смело сказать, что большинству из них перфторан спас жизнь. Успешность опытов подтверждали как коллеги профессора, так и сторонние эксперты. Кроме того о грандиозном открытии советского ученого кричали все газеты Союза. Однако радость самого Феликса Белоярцева была недолгой.

В 1985 году в лаборатории Белоярцева, а также в кабинетах его коллег начались бесконечные обыски. Ученых обвиняли в испытании не одобренного никем вещества. Кроме того профессору выдвинули обвинение в том, что он якобы воровал из института спирт и продавал его на стороне.