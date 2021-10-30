Что мы не знали о Брежневе

Многие запомнили Леонида Ильича Брежнева старым и немощным человеком, про которого народная молва складывала множество анекдотов. Например, нам больше всего запомнился один из них: Брежнев говорит: «Идея, — все вокруг замолчали, — И де я нахожусь?» Но он не всегда был таким. Когда в 1964 году Брежнев стал генсеком, то он заслуженно пользовался уважением граждан Советского Союза. Об этом и пойдет речь в данном посте.

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В первую очередь народ любил Леонида Брежнева за его военные подвиги. Ведь он участвовал в реальных боевых действиях, а не отсиживался в штабе. Леонид Ильич впервые пришел на фронт лейтенантом, а закончил войну уже в чине генерала. В 1943 году он получил тяжелое ранение.

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Когда Брежнев стал генсеком он очень увлекся оружием, и превратился в заядлого охотника. В архивах есть множество фотографий, где он снимался на фоне своей добычи, хотя в наши дни это возможно бы назвали жестокостью.

В отличие от Никиты Хрущева, после которого Брежнев возглавил страну, он любил одеваться стильно и красиво. Хрущев был рубаха-парнем, и воплощал в жизнь образ выходца из рабоче-крестьянской семьи. Он и ботинком мог по трибуне постучать, и вышитую косоворотку надеть. Леонид Ильич, под чутким руководством супруги, одевался с иголочки. Даже западные журналисты, не один раз отмечала его модный внешний вид. Он один из первых политиков начал носить темные очки от солнца, и многие ему даже подражали.

Оказывается, Леонид Ильич был большим ценителем женского пола. Несмотря на то, что он был женат, молва приписывала ему множество любовных похождений. Супруга о многом знала, но не подавала виду. Брежнев имел довольно привлекательную и яркую внешность. Даже вождь народа Иосиф Сталин, отмечал, что Брежнев красивый малый. Многие считали, что он похож на молдаванина, но Леонид Ильич был родом из Днепропетровской области.

Брежнев любил сытно и жирно поесть, правда без всяких изысков. В приоритете была незатейливая пища: черный хлеб с салом, вареники с капустой и густой, наваристый борщ. Леонид Ильич не был приверженцем здорового образа жизни: любил выпить водки, в основном он употреблял «Зубровку», и много курил всю жизнь. Специально для генсека табачная промышленность выпускала сигареты «Новость» в жесткой пачке. В последние годы, когда он серьезно болел, табак ему запретили. Но Брежнев вышел из положения, попросив всех окружающих побольше курить рядом с ним.

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Брежнев всегда был жизнерадостен и весел, он легко мог произвести приятное впечатление на окружающих. Даже недоброжелатели называли его крайне обаятельным человеком. Однажды, он очень непосредственно предложил свои запасные плавки руководителю ФРГ Вилли Брандту, когда они спонтанно пришли в бассейн.