"Цены зашкаливают вообще на все": россиянка — о США

Блогерша Екатерина Новикова из России, которая живет в США, удивилась ценам в Америке и заявила, что они "зашкаливают". Об этом сообщает "Лента.ру".

Россиянка отправилась в путешествие в Северную Калифорнию и удивилась тому, какие там цены на жилье и еду. За аренду двухкомнатной квартиры в месяц придется отдавать от 215 тысяч рублей.

"Хорошая двухкомнатная квартира в Редвуд-Сити и его окрестностях обойдется в 3500-4000 долларов в месяц. Это только аренда, без ЖКХ. Аренда отдельно стоящих домов начинается от 4000 долларов и уходит в бесконечность"

Две чашки кофе в Кремниевой долине будут стоить 25 долларов (1800 рублей), а ужин на двоих обойдется в 100 долларов (7000 рублей) без учета алкоголя. Девушка также пожаловалась на налоги.

"Важно учитывать и налоги: во всей Америке сверху стоимости вы доплатите еще и налог штата, налог с продажи и еще какой-нибудь налог"

Во время поездки россиянка арендовала машину. Транспорт на неделю стоит 200-350 долларов (14-20 тысяч), а за литр бензина путешественники отдавали 85 рублей.