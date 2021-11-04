Далай-лама рассказал россиянам, как достичь просветления

В процессе онлайн-учения Далай-лама XIV объяснил буддистам России, как достичь просветления и улучшить карму. Он добавил, что это доступно для всех. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Если у нас нет сильных противоядий, мы не можем устранить карму и вынуждены будем сталкиваться с ее последствиями. Но если мы практикуем и постоянно держим в уме бодхичитту (устремление к пробуждению ради блага всех живых существ), сострадание и любовь, то благая карма постепенно усиливается», — рассказал Далай-лама.

Он также призвал использовать интеллект для достижения состояния Будды и практиковать всеобъемлющую йогу. Кроме того, Далай-лама посоветовал постоянно думать о пустотности.

Понятие пустотности в буддизме состоит в том, что все явления и вещи не существуют так, как представляются, сами по себе. Поэтому все в мире в каждый момент времени разрушается и меняется.

«Корень цепляния за свое якобы истинно существующее «я» и проявление заботы о себе вместо заботы о других – это неведение», — уточнил духовный лидер буддистов.