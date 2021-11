Шведская семья: группа ABBA вернулась с первым за 40 лет альбомом

Шведы при Ватерлоо

Многие победители «Евровидения» после кратковременной славы уходили в небытие, но не ABBA. На каждом последовавшем за Waterloo альбоме у группы находилось как минимум по одному международному хиту. На вышедшей в 1975-м пластинке под названием ABBA их было сразу три — SOS, Mamma Mia, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Третий альбом группы несколько лет спустя вышел и в СССР, где быстро стал сенсацией.

Ансамбль «АББА»

Более того, при всей видимой традиционности творчества — в контексте поп-музыки того времени — ABBA не стеснялась экспериментировать в других областях. Группа одной из первых стала активно использовать короткометражные художественные клипы для продвижения своей музыки (мода на них возродилась к началу 1980-х), а их альбом The Visitors стал одним из первых массовых музыкальных релизов, выпущенных на компакт-диске. Да и в творчестве ABBA едва ли повторяла сама себя — каждый из многочисленных хитов группы, будь то Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, The Name Of The Game, Take A Chance On Me или The Winner Takes It All, не походил на предыдущие их работы как по звучанию, так и по лирике. Последняя же с каждым годом становилась все более личной и мрачной.