Шведская семья: группа ABBA вернулась с первым за 40 лет альбомом

5 ноября у шведской поп-группы ABBA выходит альбом Voyage — первый студийный релиз легендарного коллектива за 40 лет. О том, почему весь мир ждал эту пластинку, с чего начался путь группы к невероятному успеху, отчего этот путь неожиданно оборвался, зачем ABBA вдруг решила вернуться и как именно это сделала — в материале «Ленты.ру».

Фото: Olle Lindeborg / TT News Agency / Reuters Olle Lindeborg / TT News Agency / Reuters

Шведы при Ватерлоо

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ABBA началась с междусобойчика. В июне 1966-го два крупнейших шведских музыкальных коллектива, поп-рокеры The Hep Stars, с которыми выступал Бьорн Ульвеус, и фолк-группа The Hootenanny Singers, в которой играл Бенни Андерссон, пересеклись на одном концерте, переросшем в продолжительную вечеринку. Для Бьорна и Бенни тусовка закончилась утром в парке, где они вместе распевали песни, а по итогу договорились организовать группу.

ABBA сформировалась через влюбленности. Агнета Фельтског познакомилась с Бьорном еще в 17-летнем возрасте — они поработали над совместным музыкальным проектом и даже успели обручиться, после чего расстались, чтобы уже в 1969-м воссоединиться. В том же году Бенни сошелся со второй будущей вокалисткой ABBA, Анни-Фрид Лингстад, на национальном отборе на «Евровидение», куда оба артиста пытались попасть поодиночке.

ABBA сплотилась благодаря амбициям. После сольных попыток штурма «Евровидения» музыканты решили пробиться на международное вокальное состязание совместными усилиями: в 1973-м артисты приняли участие в шведском национальном отборе конкурса с песней Ring Ring. Местная пресса называла композицию наиболее вероятным победителем отбора, однако та, к удивлению многих, заняла лишь третье место. На песенный конкурс тогда отправилась группа The Nova, по итогу занявшая 11-е место. Впрочем, трек Ring Ring, вошедший в одноименный дебютный альбом ABBA, все равно стал хитом в Швеции.

Легендарное название у группы появилось уже после релиза первой пластинки, которую подписали именами музыкантов. Аббревиатуру ABBA из этих же имен придумал Бенни, пытавшийся найти для коллектива удобное интернациональное имя. Отчасти в наименовании группы участвовала и одноименная шведская компания по переработке морепродуктов — ее владельцы, по крайней мере, заверили, что не возражают, если группа будет выступать под таким же названием.

Неудивительно, что музыканты из ABBA активно пытались попасть на «Евровидение» — для большинства групп тех времен это был едва ли не единственный способ заявить о себе на европейской сцене. В 1974-м группе удалось пройти национальный отбор. На конкурсе они выступили с композицией Waterloo, заняв первое место. Трек стал первым международным хитом ABBA, занявшим первые строчки хит-парадов не только в Европе, но также в США и Южной Африке. Весной 1974-го вышел второй альбом группы, названный в честь победного хита.

Многие победители «Евровидения» после кратковременной славы уходили в небытие, но не ABBA. На каждом последовавшем за Waterloo альбоме у группы находилось как минимум по одному международному хиту. На вышедшей в 1975-м пластинке под названием ABBA их было сразу три — SOS, Mamma Mia, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Третий альбом группы несколько лет спустя вышел и в СССР, где быстро стал сенсацией.

Ансамбль «АББА»

Железный занавес Союза очень тщательно фильтровал западный культурный экспорт. В то время как весь мир охватила битломания, в СССР официально не вышло ни одной пластинки The Beatles (появлялись лишь отдельные композиции, а альбомы начали выпускать только четверть века спустя). Лишь изредка и с большим запозданием советская фирма звукозаписи «Мелодия» покупала лицензии на зарубежные альбомы, но пластинки группы ABBA удивительным образом вышли в Союзе именно тогда, когда группа оказалась на волне мировой популярности. Более того, выступление ABBA на «Евровидении» с песней Waterloo было даже показано в ряде стран Восточного блока по телевидению.

Впрочем, массовое распространение альбомов шведской группы в Союзе все равно шло именно на черном рынке — число копий «Мелодии» было ограниченным и никак не покрывало спрос на популярный ансамбль «АББА». Но коллектив при этом в СССР так ни разу и не выступил, и в итоге все же столкнулся с цензурой: вышедший в 1981-м восьмой альбом The Visitors, как пишет биограф Даниель Вард в книге об Агнете Фельтског, был в Союзе запрещен. В то же время в стране шел запоздалый прокат ленты «ABBA: Фильм» о гастрольном турне шведов в Австралии. Киносеансы были отменены после того, как Бенни и Бьорн выступили на американской телепередаче с призывом освободить Польшу от влияния СССР.

Если в Союзе от ABBA нос не воротили, то на родине ситуация была совсем иной: массовый успех поп-группы за границей был с откровенной неприязнью встречен представителями крайне широкой альтернативной музыкальной сцены, поддерживающей левые идеи и выступающей за декоммерциализацию творчества. Благодаря победе ABBA в «Евровидении» в 1974 году следующий конкурс провели в Стокгольме, что вызвало протесты у членов этого движения; убежденные, что из музыки не следует делать состязания, они даже провели альтернативный фестиваль, бойкотируя «Евровидение». Общественный резонанс был настолько сильным, что стал одной из причин, по которой Швеция отказалась принимать участие в «Евровидении» в 1976-м. Ну, а ABBA с ее победой в ненавистном состязании, радужными и в чем-то традиционалистскими поп-песнями и активной коммерциализацией имени (группа во избежание уплаты крайне высоких в Швеции налогов инвестировала заработанные на музыке деньги в бизнес), становилась олицетворением того, против чего выступало движение.

Но все эти протестные голоса меркли во всеобщей эйфории от шведов, представавших на сцене в своих странных костюмах какими-то идеальными супергероями (к слову, годы спустя музыканты назвали настоящую причину использования ярких и нестандартных одеяний, по крайней мере на «Евровидении» — не поверите, опять же ради уклонения от налогов!). Супергероизм артистов проявлялся как минимум в их сверхспособности создавать один хит за другим, а также в трудолюбии — к своей музыкальной карьере они относились как к тяжелой и важной работе, минуя при этом рок-н-ролльные ловушки вроде наркозависимости и скандальных публичных выходок.

"Самое странное, что я не могу вспомнить ни раза, чтобы к нам кто-то подходил и говорил: «Эй, у меня для вас есть замечательные наркотики»! Никогда! Даже в туре!"

Бьорн Ульвеус

Более того, при всей видимой традиционности творчества — в контексте поп-музыки того времени — ABBA не стеснялась экспериментировать в других областях. Группа одной из первых стала активно использовать короткометражные художественные клипы для продвижения своей музыки (мода на них возродилась к началу 1980-х), а их альбом The Visitors стал одним из первых массовых музыкальных релизов, выпущенных на компакт-диске. Да и в творчестве ABBA едва ли повторяла сама себя — каждый из многочисленных хитов группы, будь то Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, The Name Of The Game, Take A Chance On Me или The Winner Takes It All, не походил на предыдущие их работы как по звучанию, так и по лирике. Последняя же с каждым годом становилась все более личной и мрачной.

Темная сторона

Работа над новой музыкой и изматывающие гастроли накладывались на личную жизнь музыкантов — дома их ждали дети, но мировая популярность, как водится, изолировала артистов от привычной жизни. Проблемы в отношениях вскоре стали достоянием общественности — в конце 1978 года расстались Агнета и Бьорн (всего их брак продлился восемь лет), в 1981-м, после трехлетнего брака, развелись Фрида и Бенни. В прессе артисты многократно утверждали, что их развод прошел «позитивно». Позже Агнета опровергла эти заявления.

Это было сделано напоказ. Очевидно, нет такой вещи, как счастливый развод, особенно когда в него втянуты дети

Агнета Фельтског

Несмотря на разлад в отношениях, группа продолжала выступать и выпускать новые песни, в которых, впрочем, эффекты расставаний с каждым годом проявлялись все больше. Композиции, вышедшие после разводов (например, написанная Бьорном The Winner Takes It All) воспринимались слушателями как биографические и поглощались ими словно статьи из таблоидов. Исполнявшая песню Агнета впоследствии заявляла, что не возражала против такого душевного оголения.

Я не была против того, чтобы делиться этим с публикой. Не чувствовала, что это неправильно. В этой песне столько всего — не только того, что я или Бьорн чувствовали, но также того, через что прошли Бенни и Фрида

Агнета Фельтског

Не удивительно, что с такой прогрессией к мрачным песням карьера ABBA завершилась (теперь вернее сказать — замерла) на альбоме The Visitors, заглавный трек с которого окунает слушателя в ужасы холодной войны — в нем поется о диссиденте, за которым приходят сотрудники спецслужб. Однако тексты многих более ранних и довольно весело звучащих хитов группы несут весьма темные посылы.

Песня Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), написанная Бенни и Бьорном в 1979-м, повествует об одинокой женщине, посреди ночи молящей высшие силы о мужчине, который прогнал бы пугающие ее тени — но ее мольбы никто не слышит. Трек Knowing Me Knowing You, вошедший в альбом 1976 года Arrival, также повествовал о «нелегком, но необходимом» расставании от лица героини, бродящей по опустевшему дому и страдающей от невозможности вернуть добрые деньки, от которых остались лишь воспоминания.

Даже в радостно-будоражащей Mamma Mia поется о созависимых отношениях, участники которых не могут разойтись, несмотря на многочисленные предательства, нанесенные друг другу обиды и повторяющиеся скандалы

Хиты ABBA затрагивают либо токсичные отношения, либо тоску о скоротечности и необратимости времени, а то и все вместе — и в основном под контрастно бойкую, заводную и легкую поп-музыку. Впрочем, чему удивляться — речь идет о группе, которую к первому международному признанию привела песня, где влюбленность сравнивается с поражением Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо.

Путешествие во времени

ABBA ушла тихо, без официальных объявлений о распаде, в 1982 году. За несколько десятилетий в Швеции появилось немало звезд мирового уровня, но едва ли кто-то из них смог бы потягаться с легендарной группой в популярности. В сентябре 2021 года коллектив объявил о скором выходе нового, девятого альбома, получившего название Voyage — с десятью ранее неиздававшимися песнями. Зачем же группа приняла решение вернуться столько лет спустя?

Вопрос точно не в деньгах — музыканты, всю свою активную карьеру вкладывавшиеся в бизнес, сейчас являются мультимиллионерами. «Возрождение популярности» группы также кажется сомнительной причиной — за все эти годы песни ABBA настолько крепко вписались в масскультовый ландшафт, что играющая на новогодних дискотеках или частных торжествах Dancing Queen кажется попросту неотъемлемой частью этих мероприятий. По словам самих артистов, все гораздо элементарнее — они не чувствовали никакого давления на себя в музыкальной индустрии и попросту вспомнили, как им нравилось делать музыку вместе. Почему именно сейчас? «Мы хотели сделать это прежде, чем умрем», — говорит Бьорн.

Отчасти, новый проект ABBA выглядит как попытка противиться необратимости течения времени, того самого, о котором музыканты пели в своих ранних хитах — мало того, что новые треки шведы, по словам Бьорна, писали с сознательным игнорированием современных поп-трендов (что можно было услышать уже на выпущенных перед релизом альбома треках — все они звучат как классическая ABBA из 1970-х), так еще и для презентации альбома группа решила использовать омоложенные при помощи компьютерной графики digital-версии себя (вновь, к слову, используя передовые технологии для продвижения музыки). Премьерный концерт с использованием аватаров («ABBAтаров», как их называют авторы) в честь релиза девятого альбома пройдет в Лондоне в мае 2022-го.