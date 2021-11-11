Мужчина нашел чек 30-летней давности из магазина и удивился

Житель Великобритании рассказал историю о том, как нашел в книге чек 30-летней давности. Мужчина признался, что его очень удивил список покупок. Соответствующий пост появился на Reddit.

Пользователь сайта показал старый чек от покупки, сделанной в супермаркете Kwik Save 30 октября 1992 года. Всего в документе указано 29 позиций, среди которых — хлеб, масло, бургер с говядиной, сосиски, пирог со свининой, рисовый пудинг и кукурузные хлопья. Мужчина отметил, что его очень удивило то, что среди покупок не было ни одного свежего овоща.

Один из комментаторов не увидел в этом ничего странного. «Это же Kwik Save. Не то место, куда люди приходят за свежими овощами», — заявил он. Другой пользователь Reddit предположил, что у покупателя могли быть свежие овощи дома.

«Я помню, как мои дедушка и бабушка сами выращивали овощи и фрукты, и поэтому им никогда не надо было их покупать в магазине. Некоторые семьи, у которых есть ферма недалеко от города, поступают так же», — отметил он.

Некоторых комментаторов удивили низкие цены. «Кукурузные хлопья за 91 пенс? Это которые сегодня стоят от трех до четырех долларов (от 212 до 283 рублей — прим. «Ленты.ру»)?», — написал он. Другой комментатор признался, что сильно завидует тем, кто жил в 90-е годы.