История россиянки, которая лишилась работы и переехала в ОАЭ

Александра из Москвы не верила, что когда-нибудь побывает в Дубае, и уж тем более не мечтала о переезде туда. Однако пандемия все изменила: они с мужем лишились работы дома, и им пришлось перебраться в Объединенные Арабские Эмираты. В рамках цикла материалов о россиянах за границей «Лента.ру» публикует рассказ Александры о жизни в ОАЭ.

Фото: @sashulya111 @sashulya111

Еще лет шесть назад я смотрела фотографии одноклассниц в Instagram из Дубая и думала: «Вау, как красиво и богато». Тогда я была уверена, что не смогу тут побывать хотя бы раз. Кто бы мог подумать, что судьба сложится так, что спустя пять лет мы с мужем и ребенком сюда переедем?

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Быстрый переезд

Мы с мужем жили и работали в Москве, у нас обоих был бизнес: у него массажные кабинеты, у меня студия красоты. Потом я забеременела, и случилась пандемия. Мне кажется, в те времена паника накрыла всех. Работать мы не могли, все закрыли.

И тут мужа приглашают на работу в Дубай. Он улетел на месяц один. С работой все сложилось, и встал вопрос о переезде. Когда он вернулся в Москву, я родила. Мы быстро сделали загранпаспорт дочке, и муж полетел обратно. За месяц он должен был найти для нас жилье и арендовать машину. А передо мной стояла непростая задача: перелет с двухмесячным ребенком в неизвестную страну. Благо моя мама согласилась лететь со мной и помогала мне.

Прилетев сюда из холодной осенней России, я, конечно, была в шоке. Эти огромные стеклянные высотки, везде пальмы. Больше всего в моей голове не укладывалось, что этой стране всего 49 лет.

Первое жилье мы сняли в районе Дубай Марина. Довольно туристическое и популярное место, там все еще и «на спорте». В каждом доме есть свой бассейн, свой спортзал, до пляжа рукой подать. Это ли не сказка?

К сожалению, за год жизни здесь большим количеством друзей мне обзавестись не удалось. И так как муж все время на работе, а я дома с ребенком, я чувствую себя немного одиноко.

Быт и отдых местных жителей

Дубай — город, куда все приезжают работать, зарабатывать и жить для себя. В выходные дни, здесь это пятница и суббота, все гуляют по торговым центрам, барам, ночным клубам. Арабы в выходные любят выезжать на пляж на целый день большими семьями: бабушки, дедушки, мамы, папы, дети. Они возят с собой ковры, столики, складные диванчики, все это раскладывают на песке, накрывают стол и устраивают этакий пикник у воды. Также они любят парки аттракционов, типа тематического парка в стиле Голливуда Motiongate или парка с 90 павильонами, посвященными разным странам мира, Global Village.

@sashulya111

Местные жители очень активно пользуются услугами клининга, а еще больше — услугами нянь. Такого понятия как «декретный отпуск» здесь нет. После рождения ребенка мама, если она работает, должна выйти на работу через три месяца. Поэтому здесь нанимают нянь, либо отдают детей в аналог яслей, Nursery, для совсем маленьких деток. На детских площадках 90 процентов детей гуляют с нянями.

Что-то вроде «материнского капитала» выплачивается только местным гражданам и потом им же платится ежемесячное пособие на детей до 18 лет, но там немного, около 150 долларов (11 тысяч рублей). Если иностранная гражданка родила здесь, то гражданство ребенку все равно никто не даст. Более того, если в семье «араб — иностранная гражданка» рождается ребенок, только отец решает, какое гражданство он получит — арабских эмиратов или же по матери.

Роды здесь платные, кесарево сечение можно выбрать не только по медицинским показаниям, но и просто по желанию. 95 процентов местных женщин именно этот способ родоразрешения и выбирают, чтобы «не напрягаться».

Медицина, магазины, аренда жилья и городской транспорт

Мы с дочкой проживаем по туристической визе, каждые три месяца продлеваем ее за деньги. Поэтому и страховка у нас — туристическая. С таким типом страховки больницы связываться особо не хотят, поэтому болеть здесь очень накладно. Однажды нам пришлось обратиться к педиатру, и один прием нам обошелся в 450 дирхам (около девяти тысяч рублей).

@sashulya111

Здесь очень любят бюрократию. Например, чтобы арендовать квартиру, приобрести сим-карту, а также открыть счет в банке — у вас должно быть личное удостоверение Emirates ID. Когда арендуешь квартиру, оформляется EJARI — это официальный государственный документ, свидетельствующий о том, что ты теперь живешь в квартире, и все счета будут приходить на твое имя.

Здесь нельзя, как в России — отдал деньги арендодателю и живешь. Когда EJARI готов, заключается отдельный договор с каждой службой, предоставляющей определенную коммунальную услугу: электричество, воду, газ и систему кондиционирования. Что интересно, в России при строительстве домов устанавливаются отопительные системы, а здесь сплит-системы — состоящие из двух блоков кондиционеры, которые служат как для охлаждения воздуха, так и для нагрева. Совсем холодной воды в домах тоже нет.

Еще один момент, который меня после России просто поверг в ступор, — интернет. Точнее, его дороговизна и недоступность.

Обычный Wi-Fi дома обойдется вам в 400 дирхам (восемь тысяч рублей)! Да-да, именно в восемь тысяч рублей, и это еще по-божески. А за сим-карту с интернетом вы будете платить около 300-500 дирхам (от шести до десяти тысяч рублей). Поэтому, когда вы будете думать, что тысяча рублей за телефон каждый месяц — это дорого, вспомните о моих словах.

В городе есть общественный транспорт: метро, автобусы, трамваи. Трамваи ходят только на очень маленькие расстояния — буквально пару улиц и есть всего в паре районов. В метро несколько веток, расстояния между станциями довольно большие. Кстати, поезда в метро и трамваи ездят без водителей, поэтому очень интересно прокатиться в первом вагоне. Автобусы ездят по всему городу по расписанию. Но расстояния между остановками тоже довольно большие, поэтому дорога своим ходом может занять немало времени.

@sashulya111

Такси здесь дорогое: поездка в одну сторону (около 20 минут езды) будет стоить вам около 60-70 дирхам (от 1,2 до 1,4 тысячи рублей). Но надо отдать должное, все таксисты работают официально, везде есть счетчики, можно оплатить картой и даже есть Wi-Fi. Водители всегда в рубашках и помогают открыть и закрыть двери, вытащить коляску и сумки.

В продуктовых магазинах тоже все очень клиентоориентировано. Овощи и фрукты всегда взвешивают сотрудники. В мясном отделе вам бесплатно разделают выбранный кусок говядины. Интересный факт: здесь вы с трудом найдете свинину, но практически во всех мясных лавках встретите мясо верблюда. На кассе специальный сотрудник соберет вам продукты в пакеты. Кстати, пакетов очень много, раскладывают чуть ли не каждую коробочку в отдельный пакетик. А еще пакеты здесь бесплатные.

Алкоголь продается только в специальных магазинах, их немного, но они раскиданы по всему городу. В основном они находятся на парковках у торговых центров. Никаких вывесок, реклам или указателей на эти магазины вы не увидите. Поэтому найти их крайне сложно, только по чьей-то наводке. И цены на алкоголь здесь в два раза выше, чем в Москве.

Местное население алкоголь покупать практически не может: только местные мужчины со специальной лицензией, женщинам же это запрещено совсем. Туристам продают спиртное только по паспорту и лицензии (30-дневной или полученной от местного работодателя), при этом надо быть старше 21 года и следовать определенным правилам: нельзя пить в общественных местах, кроме баров и ресторанов, появляться на публике в нетрезвом виде и водить в таком состоянии автомобиль.

Отношение к русским и детям

Когда говоришь местным жителям, что ты из России, сразу все отвечают: «О, Путин!» Потом некоторые начинают рассказывать, что тоже были в России. Но для них Россия — это и Россия, и Казахстан, и Узбекистан, и Грузия. Вообще, все очень позитивно и дружелюбно относятся к русским, негатива в свой адрес мы не встречали.

@sashulya111

А как здесь любят детей! Из-за того что все карьеристы, дети — это уже роскошь. Поэтому детей обожают. Каждый машет рукой, улыбается и даже пытается потрогать мою дочь, когда мы куда-то идем. А некоторые пакистанцы и индийцы просили сфотографироваться с ней или подержать за руку. Кто-то просто самовольно фотографирует ее. К этому мне было тяжело привыкнуть.

Про Эмираты ходит много слухов и существует много разных мнений. К примеру, что здесь при рождении каждому гражданину государство открывает счет, на котором до совершеннолетия копятся деньги. Это не так. Домыслы, что ОАЭ живут только за счет нефти — тоже неправда! Изначально страна разбогатела из-за добычи и продажи жемчуга. Здесь до сих пор почитаются искатели жемчуга (например, в Дубай Молл им посвящен целый фонтан).

Также я была удивлена, что Дубай принадлежит по сути не только арабам, но и индусам. Можно сказать, что число представителей обеих национальностей, проживающих в городе, примерно одинаковое. Очень много индийских продуктов, магазинов, вообще рынок на них очень ориентирован.

Мусульманские традиции

Моя подруга, когда приехала ко мне, боялась жевать жвачку и ходить в шортах, якобы здесь это запрещено. Но нет, Дубай — туристический город и максимально европеизированный. Здесь не все так строго, как нам рассказывают по телевизору.

Да, совсем наглеть не стоит и уважать традиции и веру местных нужно. Но Дубай и Арабские Эмираты в целом идут в ногу со временем, а в чем-то даже опережают другие страны.

Наиболее устаревшие законы постепенно отменяются: не так давно мусульманским женщинам разрешили водить машину, а еще разрешили совместно жить неженатым парам — раньше сожительство преследовалось по закону.

@sashulya111

Однако запреты все равно есть. Например, в государственные учреждения нельзя входить женщинам с открытыми плечами и в юбке или шортах выше колена. Запрещено открыто проявлять чувства на улице: нельзя много целоваться и слишком открыто трогать друг друга.

Запрещено фотографировать других людей без их согласия. К примеру, однажды я сфотографировала очередь в молле, и охранник сразу подошел, вежливо попросил удалить фотографию и проследил, чтобы я точно это сделала. Нельзя трогать и подходить к людям, которые молятся. Не все успевают оказаться в мечети во время молитвы, некоторые молятся на улицах, площадях и так далее. Еще из-за пандемии сейчас везде запрещено танцевать.

В целом нам здесь нравится. Я даже завела блог в Instagram, в котором рассказываю про жизнь в Дубае. Это чистый и светлый город с огромными возможностями работать и зарабатывать. Скучаю я здесь только по родственникам. Но у меня такие классные друзья и семья, что они уже несколько раз смогли прилететь к нам в гости!