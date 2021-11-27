Шукшина попыталась связаться с врачом для похода в "красную зону"

Актриса Мария Шукшина рассказала, что попыталась связаться с одним врачом, который пригласил ее посетить "красную зону". Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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По словам артистки, она пыталась дозвониться главному врачу Больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денису Гусеву. Она позвонила в приемную, но ей ответили, что для связи с ним нужно подождать.

"Создавалось впечатление, что телефон рассчитан на прием заказов на платные услуги. Когда мне ответили, спросила, действительно ли это приемная главврача. Мне ответили утвердительно и поинтересовались, по какому вопросу я звоню"

Когда актриса заявила, что хочет поговорить с врачом для посещения "красной зоны", ей ответили, что по таким вопросам надо звонить на горячую линию.