Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
0° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Шукшина попыталась связаться с врачом для похода в "красную зону"

Мария Каткова
1 час назад

Актриса Мария Шукшина рассказала, что попыталась связаться с одним врачом, который пригласил ее посетить "красную зону". Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Шукшина попыталась связаться с врачом для похода в "красную зону"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артистки, она пыталась дозвониться главному врачу Больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денису Гусеву. Она позвонила в приемную, но ей ответили, что для связи с ним нужно подождать.

"Создавалось впечатление, что телефон рассчитан на прием заказов на платные услуги. Когда мне ответили, спросила, действительно ли это приемная главврача. Мне ответили утвердительно и поинтересовались, по какому вопросу я звоню"

Когда актриса заявила, что хочет поговорить с врачом для посещения "красной зоны", ей ответили, что по таким вопросам надо звонить на горячую линию.

Ранее 11 врачей из разных больниц России подписали открытое письмо к звездам и политикам, которые высказываются против вакцинации.

Люди,Денис Гусев,Мария Шукшина,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители