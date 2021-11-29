Мэри Тофт: женщина, которая родила кроликов

В 1726 году в еженедельнике Maist’s Weekly Journal была опубликована история некой Мэри Тофт из графства Суррей, Англия, где рассказывалось, что она родила кролика. Читайте в материале "Рамблера", как обычный слух привел к неожиданным последствиям.

Фото: John Laguerre / wikimedia.org John Laguerre / wikimedia.org

Действительно, все началось со слуха. Якобы однажды, беременная Мэри очень захотела кроличьего супа. Для приготовления она пыталась поймать кролика, но ей так и не удалось. И после этого ей каждую ночь снились кролики. А уже осенью в присутствии доктора Джона Говарда Тофт родила кролика. Этот слух молниеносно распространился по всей округе. И спустя время уже начали шептаться о том, что Мэри Тофт рожает по одному кролику в день.

Информация дошла до хирурга Натаниэля Санкт Андре из больницы Вестминстера, который захотел лично увидеть происходящее. В итоге, он приехал обследовать Мэри, и прихватил с собой секретаря принца Уэльского. И им удалось наблюдать действительно невероятный процесс, как Мэри рожает 15-го по счету кролика. Затем приезжали удостовериться и другие уважаемые господа.

Однако позже знаменитый акушер Ричард Маннингем распорядился, чтобы Мэри доставили в Лондон на обследование. Там и был раскрыт обман Тофт. Персонал гостиницы, куда поселили Мэри, уличил слугу, который по ночам тайно приносил ей кроликов, чтобы та прятала их в своем детородном органе.