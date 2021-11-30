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2 часа назад

Названы самые частые психические расстройства у россиян

Профессор кафедры психиатрии и наркологии 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Сиволап рассказал, какие психические расстройства чаще всего встречаются у людей в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы самые частые психические расстройства у россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, россияне чаще всего страдают от депрессии, тревоги и нарушений сна.

"В России у нас происходит с ментальным здоровьем то же самое, что и во всем мире. Самые частые психические расстройства - это депрессия, тревога и нарушения сна. Депрессия развивается у каждого седьмого человека хотя бы один раз в жизни", — сказал Юрий Сиволап.

Он добавил, что у женщин депрессия встречается в два раза чаще, чем у мужчин, так как они более чувствительны к гормональным колебаниям.

"Депрессия - это не просто плохое настроение, это серьезная болезнь. Если депрессию не лечить, то повышается, в числе прочего, риск развития болезни Альцгеймера", — заявил профессор.

Ранее психиатр раскрыл главные причины депрессии.

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