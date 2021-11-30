Названы самые частые психические расстройства у россиян

Профессор кафедры психиатрии и наркологии 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Сиволап рассказал, какие психические расстройства чаще всего встречаются у людей в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, россияне чаще всего страдают от депрессии, тревоги и нарушений сна.
"В России у нас происходит с ментальным здоровьем то же самое, что и во всем мире. Самые частые психические расстройства - это депрессия, тревога и нарушения сна. Депрессия развивается у каждого седьмого человека хотя бы один раз в жизни", — сказал Юрий Сиволап.
Он добавил, что у женщин депрессия встречается в два раза чаще, чем у мужчин, так как они более чувствительны к гормональным колебаниям.
"Депрессия - это не просто плохое настроение, это серьезная болезнь. Если депрессию не лечить, то повышается, в числе прочего, риск развития болезни Альцгеймера", — заявил профессор.