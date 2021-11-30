Названы самые частые психические расстройства у россиян

"В России у нас происходит с ментальным здоровьем то же самое, что и во всем мире. Самые частые психические расстройства - это депрессия, тревога и нарушения сна. Депрессия развивается у каждого седьмого человека хотя бы один раз в жизни", — сказал Юрий Сиволап.