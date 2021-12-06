Ирина Асмус: советская клоунесса, которая погибла на манеже

Советская клоунесса Ирина Асмус была кумиром многих детей страны. Маленькие граждане СССР неслись сломя голову к телевизору только ради того, чтобы увидеть ее в программе "АБВГДейка". Асмус подарила очень много радости детям, но при этом ее жизнь тяжело назвать счастливой — подробнее в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из телепередачи "АБВГДейка" Кадр из телепередачи "АБВГДейка"

С самого детства Ирина мечтала стать актрисой, но в итоге она выбрала балет и поступила в хореографическое училище Большого театра. В приемной комиссии Асмус предупредили, что с ее маленьким ростом примой не стать. После этого она забрала документы и направилась в Государственное училище эстрадного и циркового искусства, и уже во время обучения исполнила сразу две роли в фильме "Новые похождения Кота в сапогах".

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Сразу же после окончания училища Ирина начала работать в цирке как эквилибрист на першах. Эквилибрист влезает на першу (длинные палки), который держит его партнер, и демонстрирует различные трюки. Это одновременно эффектный и весьма опасный жанр. Во время одной из репетиций Асмус упала, получив серьезною травму, после чего медики запретили ей работу на высоте. После случившегося она еще не раз сменила направление, пока однажды на нее не наткнулся известный драматург Александр Володин, и она стала соло-клоунессой. А в 1978 году ее пригласили в популярную передачу "АБВГДейку", которая принесла ей оглушительную известность. Но при этом она продолжала выступать в цирке.