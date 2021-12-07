Исчезнувшие знаменитости, которых так и не нашли

Известность не может быть гарантом безопасности. Даже знаменитые люди пропадают без вести, и их не находят. В материале "Рамблера" — самые громкие исчезновения известных людей, тела которых не нашли.

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Гленн Миллер

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Он был руководитель одного из лучших свинговых оркестров, который был назван в честь него самого. Сначала он выступал как часть других оркестров, а потом все-таки организовал свою группу. Он обрел фантастическую в своем жанре популярность и стал самым высокооплачиваемым оркестром в мире, а потом и самым популярным за десятилетие с 30-х до 40-х годов.

После того, как в 1941 году США вступила в войну с Японией, Миллер захотел пойти во флот, но он уже перешагнул порог призывного возраста. Мужчина все равно рвался на войну и предложил собрать оркестр для поднятия боевого духа. Его предложение приняли и в 1942 году он распустил свой оркестр на пике славы и ушел на фронт.

Он служил в ВВС, собрал музыкантов и организовал собственный оркестр. Его темпы работы были поразительны, а военные отмечали, что музыканты действительно помогали поднимать боевой дух.

Миллер должен был выступать в Париже на рождественском концерте, но он так и не смог на него попасть. 15 декабря он вылетел во Францию из Лондона, а его самолет пропал где-то над Ла Маншем. В итоге не было найдено следов тела и обломков самолета.

Согласно наиболее распространенной версии гибели, самолет с Миллером попал под сброс бомб в Ла Манш. Погодные условия и несостыковки во времени делают эту версию наиболее правдивой, но поклонники музыканта предпочитают думать, что он сымитировал свою смерть, так как был болен, а потом скончался в больнице Парижа.

Майкл Рокфеллер

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Мужчина принадлежал к богатейшей семье Рокфеллеров, имя которой стало нарицательным, но он не стал продолжать дело своего прадеда Джона Рокфеллера. Майкл был антропологом и этнографом, а его отец Нельсон — вице-президентом США. С детства он тяготел к науке и истории, окончил Гарвард и мечтал отправиться в экспедицию в Океанию для исследования аборигенов.

Мечта юноши сбылась. Когда ему было 23, отец выделил деньги на экспедицию. Майкл отправился туда вместе с другим известным этнографом из Голландии Рене Вассингом. Вместе с ними отправились проводники из местных жителей Лео и Симон. Они колесили по племенам, обменивали артефакты на металлические изделия. Однако Рокфеллеру было мало. Он предложил отправиться к племени асматов, которые были опасны для современных людей. Несмотря на то, что его отговаривали, он все равно решил это сделать.

Они выменяли у племен моторную лодку и поплыли по течению реки. Он середине пути она заглохла, Лео и Симон достигли берега и отправились за помощью, но заблудились в джунглях. Вассинг остался на лодке, а Рокфеллер сказал, что поплывут к берегу. Через несколько часов Вассинга обнаружили спасатели, а его коллегу так и не нашли. Несмотря на огромные силы и помощь знаменитого отца, не было найдено даже тело юноши.

Большинство исследователей склоняются к тому, что Рокфеллер был убит аборигенами по разным причинам. Одни утверждают, что он специально выводил их на агрессию для съемок фильма, другие говорят, что это произошло из-за политики голландского правительства в отношении аборигенов.

Луи Лепренс

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Изобретатель был первым в истории, кто создал прародителей современных кинокамер. Он получил несколько патентов на свои камеры, а потом собирался встретиться со своими родными в Великобритании, чтобы получить патент для еще одного устройства, а потом начать рекламную кампанию в США. Однако дело было не завершено из-за того, что Лепренс бесследно исчез.

Он должен был прибыть в Париж из города Дижон на поезде. Его брат проводил его до вокзала, а в столице его должны были встретить другие родственники. Однако, когда поезд прибыл на станцию, в купе от него не осталось ничего, в том числе и багажа. Изобретателя объявили погибшим, а все аппараты конфисковали вместе с патентами.