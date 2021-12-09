Экс-жена Градского намерена бороться за его архив

"Он же ничего не разбирал, а там все, в этих мешках: какая-то переписка, листочки с воспоминаниями, статьи, фотографии, клавиры. Когда мы приезжали к нему на Козицкий, он вываливал эти кучи и балдел, перебирая. Однако Ольга, считающая себя более мотивированно ответственной за бесценное творческое наследие, бережнее и грамотнее, чем кто бы то ни было другой, к нему относящийся, утверждает, что ничего не может теперь забрать",