Официантка получила огромные чаевые от незнакомцев

Нуждавшаяся в деньгах официантка из американского города Морроу, штат Джорджия, получила огромные чаевые от незнакомцев благодаря посту посетительницы в соцсети. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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Рита Уилльямс рассказала в Facebook, что вместе с матерью обедала в кафе IHOP и была впечатлена работой официантки Джазмин Кастильо.

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«Было очень много народу, и наша официантка буквально разрывалась, но при этом оставалась очень профессиональной, доброй, терпеливой и обеспечила нам невероятный уровень сервиса», — написала Уилльямс.

Работа Кастильо вдохновила посетительницу на то, чтобы оставить щедрые чаевые. Она заплатила 30 долларов (2,2 тысячи рублей) по счету и дала официантке 20 долларов (1,4 тысячи рублей). Когда Кастильо удивилась крупным чаевым, Уилльямс дала ей еще 20 долларов.

По словам Кастильо, обычно она получает такую сумму чаевых за обслуживание семи столов. Девушка разговорилась с Уилльямс и рассказала, что испытывает финансовые проблемы. Тогда Уилльямс попросила у нее данные приложения для перевода денег и позже в этот же день перевела ей еще 500 долларов (36,7 тысячи рублей). Она написала о произошедшем в Facebook и указала данные Кастильо. Вскоре на счет официантки начали приходить переводы от пользователей соцсети.

«Я услышала уведомления. Я редко получаю переводы через мобильное приложение и не понимала, что происходит», — рассказала Кастильо.

Женщина подчеркнула, что за неделю незнакомцы перевели ей в общей сложности 10 тысяч долларов (734,1 тысячи рублей).

«У меня есть просрочки по оплате счетов. Моя мать больна, она недавно выписалась из больницы. Теперь я, наконец, смогу помочь ей с оплатой лекарств и счетов за лечение», — заявила официантка. Уилльямс подчеркнула, что была рада помочь Кастильо, когда она в этом нуждалась.