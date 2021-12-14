Кем стали дети аферистки Соньки Золотой Ручки

Российская преступница-авантюристка Сонька Золотая Ручка не слыла красавицей в общепринятом понимании, но славилась умением покорить любого мужчину. Харизма и энергетика помогали мошеннице ускользать из рук полицейских и отговаривать богачей от наказания за свои преступления. Сонька была замужем несколько раз, имела детей, но совсем не интересовалась их жизнью. Кем они стали и унаследовали ли они преступную жилку матери?

Фото: Павловский И.И. Павловский И.И.

Знаменитая мошенница родила три дочери и, возможно, одного сына. К сожалению, их фотографии не сохранились

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Брошенное дитя: Сура-Ривка Исааковна Розенбад

Сонька родила первую дочь в браке с купцом Исааком Розенбадом в 1865 году. Мошеннице на тот момент было 16 лет. Пара с ребенком жила в польском городе Повонзки в хорошем доме. Через несколько лет семейной жизни Сонька сбежала, прихватив с собой деньги и ценности мужа. Дочь мошенница оставила на попечение отца. По словам самой аферистки, ребенок не вызывал в ней никаких материнских чувств. Дальнейшая судьба девочки неизвестна.

«Сонька: Продолжение легенды»

Преступный талант: Табба Михайловна Блювштейн

Родилась в 1875 году. Отец — известный карточный шулер румынского происхождения Михаил «Михель» Яковлевич Блювштейн. С ним Сонька жила большую часть жизни, а также планировала крупные преступления. Сам мошенник зарабатывал на жизнь, обворовывая пассажиров поезда.

Девочку сдали в приют, и о детстве и юности почти ничего неизвестно. Считается, что Табба переняла у мамы артистизм и умение очаровывать публику. Во взрослом возрасте Табба взяла псевдоним Бессмертная и начала успешную карьеру актрисы оперетты. Зрители отмечали ее статность и лирическое сопрано.

Кадр из сериала «Сонька: Продолжение легенды»

Правда, по наследству Таббе от Соньки досталась не только красота, но и предрасположенность к мошенничеству. Однажды девушка пришла в ювелирный магазин города Екатеринослав (ныне Днепр), притворившись иностранкой. Воспользовавшись доверием продавца, Табба тайком унесла под платьем несколько дорогостоящих камней. По крайней мере, такие ходят слухи: полиция не посмела арестовывать московскую звезду оперетты, а позднее Табба в преступности замечена не была.

Сестра-компаньонка: Михелина Михайловна Блювштейн

Родилась в 1879 году. Ее судьба во многом похожа на жизнь сестры Таббы: девочки вместе росли в приюте, а зрелости Михелина тоже стала певицей оперетты.

Кадр из сериала «Сонька: Продолжение легенды»

Считается, что артистическая карьера была лишь прикрытием сестер для мошенничества и краж. Например, Михелину видели в том самом ювелирном магазине Екатеринослава вместе с сестрой. После опасности быть арестованными девушки резко разъехались по разным городам.

Неизвестный сын: Мордох Блювштейн