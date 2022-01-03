Названы самые красивые женщина и мужчина в мире

Издания TC CANDLER и THE INDEPENDENT CRITICS ежегодно публикуют список "100 самых красивых лиц в мире".

Фото: @lalalalisa_m @lalalalisa_m

За последние годы рейтинг собрал более 12 миллиардов просмотров в социальных сетях и сотни миллионов просмотров в YouTube. Он считается самым престижным и признанным во всем мире рейтингом.

Независимые критики ищут лица по всему миру, просматривают миллионы рекомендаций от обычных пользователей, а затем составляют список самых "идеально красивых" лиц современности. Главный критерий — эстетическое совершенство черт лица, а также изящество и оригинальность.

В ежегодном списке представлены более 45 стран.

Самым красивым женским лицом, согласно рейтингу, обладает

Лалиса Манобан — 24-летняя тайская певица и модель. Является участницей южнокорейской поп-группы BLACKPINK и занимает позиции главного танцора.

@lalalalisa_m

Обладателем самого красивого лица в мире стал актер, исполнитель и манекенщик Пэинг Такхон из Мьянмы.

@paing_takhon

Интересно, что сейчас он отбывает наказание в тюрьме. Так, 25-летнего мужчину приговорили к трем годам каторжных работ за участие в массовых акциях протеста против военной хунты Мьянмы, в ходе которых он активно поддерживал свергнутую гражданскую власть.

Авторы рейтинга призвали власти Мьянмы освободить Такхона из заключения.