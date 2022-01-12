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4 часа назад

Умареллы: почему в Италии смеются над пенсионерами на стройках

Umarell — шутливый термин для описания пенсионеров, которые внимательно наблюдают за уличными работами и раздают советы. Это явление присуще не только Италии — наверняка вы видели своих «умареллов» в России. В 2021 году термин включили в словарь Николо Дзингарелли, один из крупнейших словарей итальянского языка. Рассказываем, как в итальянцах смешивается любовь к старичкам у заборов и желание над ними посмеяться.

1/9 «Умареллы» — мужчины пенсионного возраста, которые через забор наблюдают, как работают другие.
Фото: Instagram
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2/9 Они группами собираются, чтобы посмотреть на традиционно «мужские» занятия: стройку, прокладку дорог, ремонт авто, эвакуацию машин.
Фото: Wittylama/wikimedia.org
3/9 Мужчины при этом обычно стоят, сложив руки за спиной, и комментируют происходящее, даже не имея опыта в деятельности.
Фото: Wittylama/wikimedia.org
4/9 Слово umarell происходит от болонского сленга omarello, который переводят как «маленький человечек», «мужичок».
Фото: @binacchifabrizio
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5/9 «Пенсионер, шныряющий по стройкам, обычно заложив руки за спину, наблюдает, задает вопросы, дает рекомендации и критикует».
Фото: @aleandsax
6/9 Изначально «умареллами» уничижительно и саркастично называли зевак и проходимцев, которым палец в рот не клади, но они выскажут свое мнение.
Фото: @teospad888
7/9 В последние года итальянские города прониклись уважением к этой важной и любопытной прослойке населения.
Фото: Marco Bellucci/Flickr
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8/9 Блогер Данило Масотти, с подачи которого термин вошел в итальянский язык, уважает «умареллов» за активную гражданскую позицию.
Фото: @johnny_jimbowall
9/9 В 2017 году одна из площадей Болоньи получила название «Площадь Умареллов». Власти заявили, что ее стоило открыть еще в процессе стройки.
Фото: @manuelalabanti

Кто такие «умареллы»

Видео дня

Это мужчины пенсионного возраста, которые через забор наблюдают, как работают другие. «Умареллы» группами собираются, чтобы посмотреть на традиционно «мужские» занятия: стройку, прокладку дорог, ремонт авто, эвакуацию машин. Мужчины при этом обычно стоят, сложив руки за спиной, и комментируют происходящее, даже не имея опыта в этой деятельности.

Подобную картину можно увидеть в любой очке мира, но в Италии явление получило свой термин и фан-базу. Родиной термина umarell считают город Болонья: он происходит от болонского сленга omarello, который переводят как «маленький человечек», «мужичок».

Слово в современном значении появилось в 2005 году в блоге болонского писателя Данило Масотти. Итальянский словарь Николо Дзингарелли определяет характерный внешний вид умарелла и его поведение:

«Пенсионер, шныряющий по стройкам, обычно заложив руки за спину, который наблюдает, задает вопросы, дает рекомендации и критикует».

Любовь и ненависть

Изначально «умареллами» уничижительно и саркастично называли зевак и проходимцев, которым палец в рот не клади, но они выскажут свое мнение. В последние года итальянские города прониклись уважением к этой прослойке населения.

Блогер Данило Масотти, с подачи которого термин вошел в итальянский язык, считает, что «умареллов» должен увидеть весь свет.

В 2005 году Масотти попросил подписчиков присылать фотографии со всей Италии. Теперь у него целая галерея кадров с пенсионерами, которые перегнулись через забор и смирно наблюдают за работниками стройки.

Блогер подшучивает, что «умарелл» наблюдает за стройкой, потому что жена попросила его не мешаться дома. Сам Данило относится пенсионерам-наблюдателям с уважением и мягкосердечностью. Блогер ценит, что пенсионеры не сидят дома перед телевизором, а принимают участие в жизни общества.

Польза и признание

В 2015 году власти города Риччоне выделили зарплаты в размере 11 000 евро для умареллов, которые присматривали за рабочими площадками. Мужчины подсчитывали количество въезжающих и выезжающих грузовиков, а затем отчитывались о цифрах прорабам.

Для умареллов придумали даже карту и приложение Umarells. И то, и другое показывает, где в городе идут дорожные работы. В 2021 году была выпущена настольная игра «La giornata dell’umarell» (День Умарелла). В 2017 году одна из площадей Болоньи получила название «Площадь Умареллов». Власти с иронией заявили, что ее стоило открыть еще в процессе стройки.

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