Umarell — шутливый термин для описания пенсионеров, которые внимательно наблюдают за уличными работами и раздают советы. Это явление присуще не только Италии — наверняка вы видели своих «умареллов» в России. В 2021 году термин включили в словарь Николо Дзингарелли, один из крупнейших словарей итальянского языка. Рассказываем, как в итальянцах смешивается любовь к старичкам у заборов и желание над ними посмеяться.

1/9 «Умареллы» — мужчины пенсионного возраста, которые через забор наблюдают, как работают другие. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Они группами собираются, чтобы посмотреть на традиционно «мужские» занятия: стройку, прокладку дорог, ремонт авто, эвакуацию машин. Фото: Wittylama/wikimedia.org 3/9 Мужчины при этом обычно стоят, сложив руки за спиной, и комментируют происходящее, даже не имея опыта в деятельности. Фото: Wittylama/wikimedia.org 4/9 Слово umarell происходит от болонского сленга omarello, который переводят как «маленький человечек», «мужичок». Фото: @binacchifabrizio Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 «Пенсионер, шныряющий по стройкам, обычно заложив руки за спину, наблюдает, задает вопросы, дает рекомендации и критикует». Фото: @aleandsax 6/9 Изначально «умареллами» уничижительно и саркастично называли зевак и проходимцев, которым палец в рот не клади, но они выскажут свое мнение. Фото: @teospad888 7/9 В последние года итальянские города прониклись уважением к этой важной и любопытной прослойке населения. Фото: Marco Bellucci/Flickr Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Блогер Данило Масотти, с подачи которого термин вошел в итальянский язык, уважает «умареллов» за активную гражданскую позицию. Фото: @johnny_jimbowall 9/9 В 2017 году одна из площадей Болоньи получила название «Площадь Умареллов». Власти заявили, что ее стоило открыть еще в процессе стройки. Фото: @manuelalabanti

Кто такие «умареллы»

Видео дня

Это мужчины пенсионного возраста, которые через забор наблюдают, как работают другие. «Умареллы» группами собираются, чтобы посмотреть на традиционно «мужские» занятия: стройку, прокладку дорог, ремонт авто, эвакуацию машин. Мужчины при этом обычно стоят, сложив руки за спиной, и комментируют происходящее, даже не имея опыта в этой деятельности.

Подобную картину можно увидеть в любой очке мира, но в Италии явление получило свой термин и фан-базу. Родиной термина umarell считают город Болонья: он происходит от болонского сленга omarello, который переводят как «маленький человечек», «мужичок».

Слово в современном значении появилось в 2005 году в блоге болонского писателя Данило Масотти. Итальянский словарь Николо Дзингарелли определяет характерный внешний вид умарелла и его поведение:

«Пенсионер, шныряющий по стройкам, обычно заложив руки за спину, который наблюдает, задает вопросы, дает рекомендации и критикует».

Любовь и ненависть

Изначально «умареллами» уничижительно и саркастично называли зевак и проходимцев, которым палец в рот не клади, но они выскажут свое мнение. В последние года итальянские города прониклись уважением к этой прослойке населения.

Блогер Данило Масотти, с подачи которого термин вошел в итальянский язык, считает, что «умареллов» должен увидеть весь свет.

В 2005 году Масотти попросил подписчиков присылать фотографии со всей Италии. Теперь у него целая галерея кадров с пенсионерами, которые перегнулись через забор и смирно наблюдают за работниками стройки.

Блогер подшучивает, что «умарелл» наблюдает за стройкой, потому что жена попросила его не мешаться дома. Сам Данило относится пенсионерам-наблюдателям с уважением и мягкосердечностью. Блогер ценит, что пенсионеры не сидят дома перед телевизором, а принимают участие в жизни общества.

Польза и признание

В 2015 году власти города Риччоне выделили зарплаты в размере 11 000 евро для умареллов, которые присматривали за рабочими площадками. Мужчины подсчитывали количество въезжающих и выезжающих грузовиков, а затем отчитывались о цифрах прорабам.