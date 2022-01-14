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2 часа назад

300-килограммовая россиянка стала затворницей из страха сломать лестницу в доме

Россиянка, располневшая до 300 килограммов, надеется похудеть благодаря хирургической операции, которую могут сделать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Cosmopolitan.

300-килограммовая россиянка стала затворницей, чтобы не сломать лестницу
Фото: Кадр: телеграм-канал «Mash»Кадр: телеграм-канал «Mash»

30-летняя Ксения Мохова из Калининграда считает, что начала полнеть после воспаления легких, которое перенесла в шесть лет. К 22 годам ее вес достиг 125 килограммов, а сейчас она весит около 300 килограммов. У Ксении есть 14-летняя дочь, которая следит за ее питанием и делает ей массажи.

Чтобы похудеть, женщине необходима хирургическая операция, однако единственный калининградский специалист, который мог ее сделать, погиб под лавиной в Кабардино-Балкарии. Хотя ей готовы помочь в Санкт-Петербурге, приехать туда нужно самостоятельно и за свой счет. Для Ксении это очень непросто: с августа 2020 года она стала затворницей и не выходит из квартиры из страха, что лестница в ее доме не выдержит ее веса и сломается.

В 2016 году сообщалось, что самого толстого человека Колумбии отвезли в клинику для снижения веса на пожарной машине. 400-килограммового жителя города Пальмира грузили в автомобиль 20 мужчин.

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