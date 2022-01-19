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3 часа назад

Пережившая холокост прабабушка 35 правнуков назвала личный способ мести нацистам

Пережившая холокост 98-летняя прабабушка 35 правнуков из Великобритании назвала рождение детей личным способом мести нацистам. Ее историю публикует Evening Standard.

«Дети — это лучшая месть нацистам»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 1945 году американские солдаты освободили на тот момент 20-летнюю Лили Эберт из Освенцима. Девушка четыре месяца провела в лагере смерти и сумела выжить. После освобождения она провела год в Швейцарии, а затем в 1946 году переехала в оккупированный Палестиной Израиль. В 1967 году Эберт вместе с мужем Самуэлем переехала в Великобританию и начала рассказывать миру об ужасах холокоста.

Эберт стала одной из основательниц Центра выживших жертв холокоста в Великобритании. «Я пообещала себе: пока я здесь, я буду рассказывать свою историю для будущих поколений», — отметила она.

В браке у Лили и Самуэля родились трое детей, а потом появилось 10 внуков и 35 правнуков. Родные женщины поддерживают ее и помогают реализовывать проекты, посвященные временам холокоста. 18-летний правнук Эберт даже помогал ей написать книгу «Обещание Лили».

«Дети — это лучшая месть нацистам»,

— заявила Эберт.

Ранее сообщалось, что старейший в мире мужчина скончался в израильском городе Хайфе в возрасте 113 лет. В 1940 году Кристал был перемещен в Освенцим, во время холокоста он потерял жену и двоих детей.

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