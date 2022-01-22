Австралиец потерял новую работу из-за внешности

В Австралии мужчина проехал три тысячи километров ради новой работы и был уволен из-за внешности — работодатель счел его слишком полным. Об этом сообщает ABC News Australia.

Во время рождественских праздников супруги Хамиш и Хейзел Гриффин вместе с восьмилетним сыном Фредди переехали из Квинсленда в Тасманию, чтобы начать новую жизнь. Хамиш нашел работу менеджером в местном отеле: предварительно он прошел несколько этапов собеседований по видеосвязи, а также направил работодателю свои фотографии.

Видео дня

Переехав, Гриффин вышел на работу, однако уже через два часа после начала смены ему сообщили об увольнении.

«Мне сказали, что я не смогу выполнять эту работу, потому что я слишком толстый. Мне сказали, что я не смогу толкать газонокосилку или подниматься по лестнице», — отметил Хамиш.

Он добавил, что его должность не подразумевала обслуживания территории отеля, но он понимал, что иногда может потребоваться его помощь в случае нехватки персонала.

Владельцы отеля прокомментировали ситуацию и заявили, что они приняли решение уволить мужчину из-за опасений по поводу состояния его здоровья, которое, как они считают, Гриффин попытался от них скрыть.

Семье удалось провести всего одну ночь в новом доме, а утром австралийцы собрали вещи и уехали в никуда: теперь Хамишу нужно срочно искать новую работу. Он обратился за юридической консультацией, чтобы выяснить, не было ли нарушений контракта и законов о дискриминации.

«Несмотря на то что в Австралии нет законов, запрещающих работодателям увольнять работника за лишний вес, есть смысл бороться с дискриминацией на основании физического недостатка или состояния здоровья», — сказал директор адвокатской конторы Джонатан Мамарил.