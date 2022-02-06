Что стало с самой худой женщиной в мире

На протяжении долгого времени Валерия Левитина считалась самой худой женщиной планеты, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Ее вес составлял всего 25 килограммов при росте 171 сантиметр. "Рамблер" расскажет подробнее о жизни Валерии.

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На самом деле, Левитина раньше имела довольно округлые формы. В 16 лет она весила около 64 килограммов, и мечтала похудеть, чтобы угодить сверстникам и своей маме. В школе ее постоянно дразнили, и однажды ей сказали, что ее ягодицы настолько большие, что ими можно закрывать футбольные ворота. Что же касается мамы, то с самого детства она приучала дочь следить за весом, контролируя при этом ее питание.

Семейный архив

Вес девушки стал планомерно снижаться, она даже в какой-то момент решила стать моделью. Однако через некоторое время килограммы Валерии начали стремительно уходить один за другим, и к 24 годам ее вес уже достигал 38 килограмм.

Когда девушка обратилась к медикам, ей заявили, что ее организм отказывается принимать пищу, а ее уже на тот момент хрупкое тело могло запросто не пережить легкого падения или даже столкновения. Левитина стала постоянно мерзнуть и даже в жаркий летний день куталась в шерстяные кофты.

Кадр из видео