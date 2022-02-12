Как советский шахматист предал всех, чтобы стать чемпионом мира

В 1976 году в полицейский участок Амстердама вбежал человек среднего возраста. На ломаном английском он объяснил, что является известным советским шахматистом и просит политическое убежище. "Рамблер" расскажет, как Виктор Корчной предал всех, чтобы стать чемпионом.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Будущий шахматист родился в Ленинграде. Его отец работал на кондитерской фабрике, а мать занималась музыкой. По матери Корчной был евреем, но воспитывался в новой семье отца, так как тот женился повторно.

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Когда началась война, отец Виктора ушел на фронт. А мачеха помогала выживать в тяжелых условиях блокады. Парень хорошо учился и имел склонности к точным наукам, рано увлекся шахматами и быстро проявил свой талант.

В начале 60-х ему не было равных, он выигрывал титул чемпиона страны Советов четырежды, но мечтал о всемирной славе. Но в 1974 году его неожиданно обыграл Анатолий Карпов, который был на 20 лет младше.

Корчной был уверен, что Карпова спасла национальность, тот был русским, и лояльное отношение спортивного руководства страны. В интервью для югославского издания он обвинил Карпова в нечестной игре. Это было позором для советского человека, поэтому ему снизили зарплату.

Корчной быстро понял, что впал в немилость и решился на отчаянный шаг, став политическим эмигрантом. В тот момент он принял решение оставить советскую жизнь в прошлом. Позже на него написали донос, на основании которого исключили шахматиста из университета. За этим следовал призыв в армию. От призыва он уклонился, за что был осужден на два с половиной года.

Преследованиям подверглись супруга шахматиста и его приемная мать. А сын буквально «отсидел» за гpехи своего родителя. Лишь спустя 6 лет семья смогла эмигрировать в Израиль. Там Изабеллу Корчную ожидал не счастливый супруг, а адвокат с документами о разводе. Сам шахматист быстро забыл свою семью и начал жить с австрийкой, получив гражданство Швейцарии.

В другой стране Корчной играл в шахматы, зарабатывая гонорары, и в итоге вновь встретился с А. Карповым в 1978 году. Они боролись за титул чемпиона мира. Но по иронии судьбы с минимальным отрывом Корчой снова проиграл Карпову. И тут винить советское спортивное руководство было бесполезно.