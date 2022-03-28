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4 часа назад

107-летняя женщина назвала причину долголетия

Lenta.ruLenta.ru

107-летняя жительница Великобритании, которой 1 апреля исполнится 108, назвала причину своего долголетия за неделю до очередного дня рождения. Об этом сообщает Liverpool Echo.

107-летняя женщина назвала причину долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Марджори Ходнетт родилась в 1914 году. Ее первые детские воспоминания связаны с немецкими бомбардировками Лондона во время Первой мировой войны.

«Меня отнесли в столовую и положили на матрац под стол. А однажды мама вывела меня на улицу, чтобы показать летящие над городом цеппелины», — рассказала женщина.

Британка дважды была замужем и большую часть жизни проработала учительницей подготовительных классов в школе. В 2020 году она переехала в город Фромби в графстве Мерсисайд, чтобы быть ближе к родным. Ходнетт считает, что прожила так долго, потому что всегда старалась совершать добрые поступки. «Делайте добро всеми возможными способами для всех и до тех пор, пока сможете», — ответила она на вопрос о секрете своего долголетия.

Впрочем, британка призналась, что в ее семье были и другие долгожители. Одна из ее родственниц дожила до 103 лет. «Мой отец всегда говорил: "Скрипучие двери висят дольше всего". Думаю, в этом он был прав», — пошутила Ходнетт.

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