5 безумных романов великого Ван Гога

Винсенту Ван Гогу катастрофически не везло в любви. Как и всякий гений, художник был слегка безумен, влюблялся не в тех женщин, калечил себя, но не переставал создавать шедевры, известные сегодня всему миру.

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Смело можно признать, что Винсента Ван Гога до безумия привлекали, так называемые, «безнадежные романы». Истории любви, которые изначально были обречены на провал. Гений переживал так много боли, вызванной неудачами в личной жизни, что обида стала для него огромным источником вдохновения и помогала в создании многих его произведений. Но какими же были женщины, ранившие и без того истерзанную душу художника?

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Урсула Луайе. Первая любовь Ван Гога

Тогда Винсент Ван Гог был полным надежд молодым человеком лет двадцати, который только-только перебрался в Лондон, где вместе со своим братом Тео продавал произведения искусства и даже не помышлял рисовать сам. Находясь в окружении картин большую часть дня, Винсент чувствовал себя на небесах. Это, безусловно, был один из лучших этапов в его жизни. И именно в это время братьев Ван Гог принимала семья Луайе — хозяйка дома и ее дочь

Урсула, которая была почти ровесницей молодого Винсента.

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Сначала Урсула и Винсент стали большими друзьями. В свободное время они часами разговаривали, пили чай или просто молча стояли рядом, любуясь закатами. Немудрено, что однажды у Ван Гога появились чувства к Урсуле.

Дружеская симпатия стала зреть и дошла до того, что живописец всерьез вознамерился жениться, питая надежды на взаимность. Он не знал тогда, что его сердце разобьется, ведь Урсула на самом деле не любила его и была помолвлена с другим мужчиной. До последнего Винсент отказывался верить в реальность существования жениха Урсулы, чем уже тогда пугал свою подругу. На его глазах состоялось венчание девушки, а он все никак не мог примириться с разбитыми вдребезги мечтами о счастье.

Опустошенный Винсент (который впервые почувствовал на себе тяжесть безответной любви) решил вернуться в родительский дом, где чуть не покончил жизнь самоубийством.

Кее Вос-Стрикер, любимая кузина Ван Гога

Чтобы излечить разбитое сердце надо снова влюбиться. Именно это и сделал Ван Гог в 1881 году. Художник нашел другую женщину, которая подарила ему желание жить и заниматься живописью. Надо непременно сказать, что удача Винсента в любви была далека от его ожиданий. Женщина, о которой мы говорим, появилась в его жизни, когда некоторые старые раны прошлого, казалось, почти затянулись. Однако живописец не знал, что на самом деле новая любовь не станет спасением, она лишь нанесет куда более болезненные травмы его душе.

Ее звали Кее, и она была его двоюродной сестрой. Она вернулась в отчий дом в поисках утешения после смерти мужа. Кее осталась одна с 4-летним сыном на руках. Хрупкость кузины и отчаяние, ясно читавшиеся на ее лице, очаровали голландского художника с того самого момента, как он ее увидел. Ван Гог потерял рассудок до такой степени, что начал кричать с крыш города, что она, Кее женщина его жизни.

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Однако семья живописца не одобряла всего этого безумия, считая что прошло еще слишком мало времени после смерти мужа Кее. Кее, со своей стороны, не могла вынести настойчивости Винсента. Он жег руку над свечой лишь ради того, чтобы ее увидеть, не давал ей прохода и был на удивление упорен в своем выборе. Кончилась эта страсть неприязнью со стороны всего семейства и вынужденным переездом Ван Гога. Но лицо возлюбленной художник навеки сохранит в истории, запечатлев ее на своих картинах.

О, как же мечтал тогда несчастный Винсент положить конец своей нестерпимой душевной боли! Поиск любви, как и само желание жить в этот момент казались Ван Гогу просто невозможностью. Очередная битва была проиграна, но он все же решил попробовать еще раз поверить в любовь. Отчаяние приведет художника в Гаагу в Нидерландах, место, которое считается «идеальным» для побега от реальности.

Влюбленность в проститутку

Во время одного из своих походов в бар, которые стали систематическими, и пытаясь заглушить личное горе алкоголем, Винсент заметил истощенную девушку, лежащую на тротуаре. Она была проституткой, беременной и пьяной. Не колеблясь ни секунды, он решил помочь ей, попытавшись избавить ее от горестей. У женщины даже не было имени, поэтому художник решил назвать ее Сиен.

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Отчаянное желание спасти всех (кроме себя) привело к тому, что Ван Гог всегда был одержим несчастными женщинами. Хотя надо сказать, что он на самом деле безумно влюбился в Сиен. Ведь она заботилась о нем, волновалась за нерожденного ребенка и впоследствии очень любила сына.

Мальчика Винсент принимал, как родного. Такая семейная жизнь была по-настоящему счастливой для Ван Гога. Однако в конце концов Сиен вернулась к своим старым привычкам: алкоголизму и проституции. Проблема, ставшая невыносимой для художника. Особенно тяжело было из-за неудавшейся попытки спасения Сиен и возвращения ей статуса порядочной женщины. Творец решил просто уйти, осознав, что его действия были напрасны.

Она полюбила его душу

В этот момент многие наверняка спросят себя: кто-нибудь когда-нибудь любил Винсента Ван Гога? Да. Ее звали Марго. Она первой влюбилась в «сумасшедшего художника». Она была намного старше его и определенно не была привлекательной. Но Винсент был так обижен и одинок после ухода Сиен, что решил принять внимание Марго на те четыре месяца, что они были вместе.

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Они расстались, когда она согласилась выйти за него замуж. Ее и его семьи были против брака, что и стало основной причиной разлуки. Сестры Марго считали Ван Гога «психически ненормальным». Марго страдала до конца жизни, а Винсент решил больше не связывать свою жизнь с женщинами. Конечно, ему это не удалось…

Последняя страсть гения

Почти все влюбленности Ван Гога были задокументированы в его картинах, но ни одна из них не вдохновила художника на красочный образ, подобный Агостине Сегатори, последней великой любви художника.

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Она была известной моделью, с экзотической внешностью, склонной к роскоши и излишествам. Винсент, гораздо более скромный человек, был ошеломлен ее образом жизни до такой степени, что сам бросил ее и постоянно отрицал свои чувства. До конца жизни художник был ужасно одинок и страдал от невозможности найти настоящую, взаимную любовь. Понять душевное состояние живописца лучше всего можно с помощью его цитаты:

«Это похоже на то, что у вас в душе горит большой огонь, но никто никогда не приходит к нему согреться, а прохожие замечают только скромный дымок над трубой и затем идут своей дорогой».