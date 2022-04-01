Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
54 минуты назад

107-летняя женщина назвала причину долголетия

Lenta.ru

В США 107-летняя жительница штата Нью-Йорк отметила день рождения и назвала причину своего долголетия. Об этом сообщает Newsday.

107-летняя женщина назвала причину долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Клара Ломангино из пригорода Нью-Йорка Фрипорта отметила знаменательную дату 29 марта. Поздравить долгожительницу пришли не только ее дети, внуки, правнуки и друзья, но и представители администрации города. «Что, уже 107? Никогда бы не подумала, что доживу до таких лет», — удивилась пенсионерка своему возрасту.

Женщина живет в собственном доме под присмотром помощника, однако ее часто навещает сын. По его словам, первое, о чем мать всегда спрашивает при встрече: ел ли он сегодня. Сама пенсионерка считает, что прожила так долго именно благодаря особенной еде. «Чеснок и масло!» — ответила женщина на вопрос о секрете долголетия, имея в виду любимую заправку для спагетти.

Долгожительница работала в телефонной компании, а потом в банке. Местные жители устроили в честь Ломангино автопарад, а полицейские и пожарные приехали поздравить ее со включенными сиренами.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители