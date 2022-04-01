107-летняя женщина назвала причину долголетия

В США 107-летняя жительница штата Нью-Йорк отметила день рождения и назвала причину своего долголетия. Об этом сообщает Newsday.

Клара Ломангино из пригорода Нью-Йорка Фрипорта отметила знаменательную дату 29 марта. Поздравить долгожительницу пришли не только ее дети, внуки, правнуки и друзья, но и представители администрации города. «Что, уже 107? Никогда бы не подумала, что доживу до таких лет», — удивилась пенсионерка своему возрасту.

Женщина живет в собственном доме под присмотром помощника, однако ее часто навещает сын. По его словам, первое, о чем мать всегда спрашивает при встрече: ел ли он сегодня. Сама пенсионерка считает, что прожила так долго именно благодаря особенной еде. «Чеснок и масло!» — ответила женщина на вопрос о секрете долголетия, имея в виду любимую заправку для спагетти.