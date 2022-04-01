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36 минут назад

Патрик Демаршелье: чем знаменит скончавшийся фотограф и друг леди Ди

Мира Маркина

Рамблер собрал галерею из популярных работ великого французского фотографа, альбом которого, увы, больше не будет пополняться.

1/11 Патрик Демаршелье
Фото: legion-media.ru
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2/11 Принцесса Диана в Atelier Versace, 1991
Фото: Patrick Demarchelier, обложка Harper's BAZAAR, 1997
3/11 Кристи Тарлингтон, 1987 год
Фото: Patrick Demarchelier, British Vogue, December 1987
4/11 Синди Кроуфорд, 1989 год
Фото: Patrick Demarchelier, British Vogue, January 1989
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5/11 Кристи Тарлингтон в Azzedine Alaia, 1991 год
Фото: Patrick Demarchelier, Vogue, May 1991
6/11 Модели на юбилейной обложке Vogue
Фото: Patrick Demarchelier, обложка Vogue, April 1992
7/11 Наоми Кэмпбелл в Azzedine Alaia, 1992 год
Фото: Patrick Demarchelier, Vogue, May 1992
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8/11 Кейт Мосс, Карла Бруни, 1994 год
Фото: Patrick Demarchelier
9/11 Кристи Тарлингтон, Нью-Йорк, 1990 год
Фото: Patrick Demarchelier / Staley-Wise Gallery, New York
10/11 Анджелина Джоли, 2008 год
Фото: Patrick Demarchelier, VANITY FAIR, 2008
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11/11 Принцесса Диана, 1991 год
Фото: Patrick Demarchelier, обложка VANITY FAIR Italy, 2017

31 марта стало известно, что из жизни ушел известный французский фэшн-фотограф Патрик Демаршелье. На его счету огромное количество популярнейших работ со звездами, в числе его моделей была и принцесса Диана, с которой мастер долго дружил.

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Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года в городке Гавр во Франции. Уже во второй половине 50-х годов у Патрика появился первый кодак, который был подарен ему отчимом, так как подросток очень активно интересовался фотографией. Собственно, это и можно считать началом карьеры великого фотографа. Он очень быстро осознал, что на этом можно зарабатывать деньги и начал проводить платные съемки для друзей и знакомых, постепенно расширяя клиентуру. Вскоре Патрик начал подрабатывать в фотомастерских, занимаясь там постобработкой и печатью, но надолго его не хватило — ему было необходимо творить и снимать. Так он оказался в ассистентах у известного на тот момент фотографа Ханса Фойрера. Ближе к тридцати годам Демаршелье начал публиковаться в таких журналах как «Elle», «Marie Claire» и «20 Ans».

За этим последовал переезд в Соединенные Штаты Америки. И это было верным шагом для Патрика — там его карьера резко стала набирать обороты. Такие известные журналы как «Glamour», «Mademoiselle», «GQ», «Harper’s Bazaar», «Rolling Stones» и «Vogue» с удовольствием сотрудничали с Демаршелье. Он стал известным в «модной» сфере благодаря тому, что его талант отметил художественный директор издательства «Conde Nast Publications» Александр Либерман.

Патрик Демаршелье снял за свою жизнь невероятное количество портретов, которые продолжают поражать мир искусства и моды. На его снимках модели всегда естественны и изящны. Он всегда отмечал, что самое главное для него —создать атмосферу на съемке, которая бы позволяла забыть о том, что между фотографом и моделью есть камера. Он делал снимки в «эстетике случайного кадра». Так, например, он снял и знаменитые портреты принцессы Дианы: «Мы общались, смеялись, а потом «щелк!», а камеры то будто и нет. Атмосфера на съемке всегда должна быть непринужденной».

Люди,Фото,Патрик Демаршелье,
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