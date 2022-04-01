Рамблер собрал галерею из популярных работ великого французского фотографа, альбом которого, увы, больше не будет пополняться.

31 марта стало известно, что из жизни ушел известный французский фэшн-фотограф Патрик Демаршелье. На его счету огромное количество популярнейших работ со звездами, в числе его моделей была и принцесса Диана, с которой мастер долго дружил.

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Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года в городке Гавр во Франции. Уже во второй половине 50-х годов у Патрика появился первый кодак, который был подарен ему отчимом, так как подросток очень активно интересовался фотографией. Собственно, это и можно считать началом карьеры великого фотографа. Он очень быстро осознал, что на этом можно зарабатывать деньги и начал проводить платные съемки для друзей и знакомых, постепенно расширяя клиентуру. Вскоре Патрик начал подрабатывать в фотомастерских, занимаясь там постобработкой и печатью, но надолго его не хватило — ему было необходимо творить и снимать. Так он оказался в ассистентах у известного на тот момент фотографа Ханса Фойрера. Ближе к тридцати годам Демаршелье начал публиковаться в таких журналах как «Elle», «Marie Claire» и «20 Ans».

За этим последовал переезд в Соединенные Штаты Америки. И это было верным шагом для Патрика — там его карьера резко стала набирать обороты. Такие известные журналы как «Glamour», «Mademoiselle», «GQ», «Harper’s Bazaar», «Rolling Stones» и «Vogue» с удовольствием сотрудничали с Демаршелье. Он стал известным в «модной» сфере благодаря тому, что его талант отметил художественный директор издательства «Conde Nast Publications» Александр Либерман.