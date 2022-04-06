Скандалист, шоумен, предсказатель: чем Жириновский запомнился россиянам

6 апреля в московской клинике скончался политик Владимир Жириновский. Последний месяц он боролся с тяжелой болезнью и осложнениями после коронавируса. Лидер ЛДПР более 30 лет взрывал информационное пространство вокруг себя. Вспоминаем основные этапы его биографии, а также самые яркие его выходки и громкие скандалы с участием политика.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Роль Жириновского в последние годы

Видео дня

«Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры на Красной площади 5 января 2020 года. Этот трюк он проделывал не раз в разных регионах страны. Одних подобные выходки оскорбляли, других — восхищали.

Жириновский часто делал эксцентричные и популистские жесты, ещё чаще — заявления. Только за последние пару лет он предлагал списать все кредиты россиян, взятые у микрофинансовых организаций, призывал снизить цены на бензин до 10 рублей, а также ограничить максимальный уровень зарплат и отобрать у российских миллиардеров большую часть их дохода.

В то же время он позволял себе говорить то, что могло бы и не понравиться его избирателям. Например, он оправдывал цензуру и коррупцию в России и предлагал вернуть ссылки в Сибирь.

Жириновский был главным депутатом в российской Госдуме по части радикальных законопроектов и идей. Не всегда это был хайп ради хайпа.

«Владимир Вольфович как грамотный и мудрый политик зачастую выдаёт скандальные политические заявления, но при этом делает это специально и сознательно, чтобы увидеть, как общественность реагирует на это»,

— объяснял «Секрету» политконсультант Дмитрий Фетисов.

К числу таких инициатив Жириновского можно отнести его предложение продать Ленина , бомбить Украину в новогоднюю ночь и даже требование допустить русских к управлению Казахстаном. Реакция на такие вбросы вполне позволяла оценить настроения граждан по чувствительным вопросам.

Политическая карьера и главные скандалы

Считается, что политикой Жириновский стал заниматься ещё в студенчестве. В 1967 году он написал Брежневу письмо, в котором предложил реформы «в области образования, сельского хозяйства, городского управления». В ответ его пригласили в горком КПСС и объяснили, что его инициативы нереальны.

Но по-настоящему в политику он пришёл лишь в перестройку. В 1988 году он поучаствовал в учредительном съезде «Демократического союза» Валерии Новодворской, но уже через год с соратниками основал собственную Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС), которая вскоре стала ЛДПР.

В современной истории России были лишь одни президентские выборы, в которых не участвовал Жириновский (в 2004 году). С 1991 по 2018 год он претендовал на победу шесть раз, но ни разу не смог набрать более 10% голосов избирателей.

Но зато с 1993 года Жириновский как фронтмен ЛДПР ни разу не осекался на парламентских выборах — он был депутатом всех восьми созывов. И каждый раз одним из самых заметных.

Даже в зале заседаний он не сильно себя сдерживал: поливал противников минералкой и метал в них стаканы, а однажды оттаскал за волосы женщину-депутата. В другой раз политик жестко оскорбил беременную журналистку во время пресс-подхода.

За пределами стен парламента Жириновский бывал ещё более далёким от этических норм.

оскорбил на дебатах Аллу Пугачёву, а Ксению Собчак довёл до слёз нецензурной бранью;

ударил по лицу одного из участников митинга против пенсионной реформы;

записал матерное видеообращение к президенту США Джорджу Бушу, в котором оскорблял его и пугал тем, что российские учёные «наклонят ось Земли» и Америка уйдёт под воду. Спич разошёлся на мемы («Не надо шутить с войной!» и т. д.). Например, он:

Мемом стало и его фирменное восклицание «Подонки! Негодяи!», которое он часто использовал в ток-шоу и на дебатах. Как и слоганы его партии — «Не врать и не бояться!» и «Хватит это терпеть!».

Сквозь шум множества заявлений по самым разным вопросам сформулировать чёткую и понятную политическую программу Жириновского во внутренней политике достаточно непросто. Эту идеологическую дыру годами прикрывал другой известный лозунг ЛДПР — «За бедных, за русских».

С внешней политикой проще — Владимир Вольфович однозначно был имперцем. Он мечтал восстановить Российскую империю или как минимум вернуть в состав России Украину, Белоруссию и Нагорный Карабах. И даже предложил Владимиру Путину переименовать его должность в «император».

Профессор и предсказатель

Вопреки своему образу, Жириновский — очень образованный человек. В 1970 году он с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (с 1972 года — Институт стран Азии и Африки) при МГУ. Специальность — «Турция и турецкий язык». Также он владел английским, французским и немецким языками.

В 1977 году Жириновский с отличием окончил вечернее отделение юрфака МГУ и до 1990 года работал юристом — в адвокатской коллегии и издательстве «Мир». В 2000 году получил звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Через 8 лет Владимир Вольфович защитил диссертацию по теме «Прошлое, настоящее и будущее русской нации» и стал доктором философских наук.

Вообще, список научных регалий в официальной биографии лидера ЛДПР впечатляет:

профессор международного права;

профессор социологического факультета МГУ;

почётный профессор Московского финансово-юридического университета;

почётный профессор Московского университета сервиса;

почётный доктор Московского государственного лингвистического университета;

почётный доктор Российской академии адвокатуры;

академик Международной академии экологии и природопользования;

действительный член Международной академии информатизации;

почетный академик Академии естествознания;

академик Академии социальных наук;

профессор Московского государственного открытого университета.

Более того, Жириновский даже основал свой вуз — Институт мировых цивилизаций. Этой структуре правительство передало 14-этажное здание на Ленинском проспекте, ранее принадлежащее РАН. Помимо этого, власти не раз выделяли частному вузу Жириновского миллионные транши. Среди выпускников института — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и ряд других членов ЛДПР.

Академический бэкграунд то и дело пробивался через многочисленные маски политика.

«Я несколько раз с ним общался лично (с включёнными камерами и с выключенными) и должен сказать, что он человек намного более сложный, чем, возможно, сам хочет казаться»,

— писал о Жириновском журналист Алексей Пивоваров.

Владимиру Вольфовичу регулярно приписывают сбывшиеся «предсказания». Например, в 2004 году он заявил , что следующим президентом США станет чернокожий (в 2008 году выборы выиграл Барак Обама), а в 2014 году за месяц до того, как над территорией Украины сбили пассажирский боинг, предупредил , что такое может произойти. Также Жириновский предрёк ликвидацию пенсионного фонда. А о том, что Крым вернётся России, Жириновский твердил в разные годы задолго до этого события.

Подобных эпизодов было немало. Михаил Дегтярёв даже назвал свою книгу про лидера ЛДПР «Пророк в своём Отечестве». В ней он напомнил читателям, как Жириновский говорил, что НАТО использует Украину как пушечное мясо, а Владимир Зеленский будет последним президентом, поскольку его страна перестанет существовать.

В декабре 2021 года Жириновский с думской трибуны сказал , что 2022 год будет «немирным» и Украина почувствует это 22 февраля в 4 часа утра. Он был близок: спецоперация российских войск началась рано утром 24 февраля. Сам Жириновский на тот момент был в больнице и, возможно, уже в коме.

Борьба с коронавирусом

С самого начала пандемии Жириновский был главным «паникёром» в российской элите. Он с первых дней призывал лишить мандатов тех депутатов, кто игнорирует режим самоизоляции, а сам показывался на публике не только в маске, но и в перчатках.

При этом Жириновский восемь раз сделал себе прививку от злосчастного коронавируса. И всю пандемию ругался с антиваксерами.

Несмотря на все меры предосторожности коронавирус всё же настиг лидера ЛДПР. О том, что Жириновский находится в больнице в тяжёлом состоянии, стало известно 9 февраля. Позже выяснилось , что он подхватил «омикрон» его госпитализировали ещё 2 февраля.

13 февраля ЛДПР пришлось развеивать слухи о смерти своего лидера. Позже партийцы заявили , что их лидер идёт на поправку и даже работает.

Однако 26 февраля стало известно , что лёгкие политика работают так плохо, что врачам пришлось ввести его в искусственную кому. Вывели его из этого состояния только 11 марта.

20 марта газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила , что 75-летнего политика снова ввели в медикаментозную кому. Состояние Жириновского резко ухудшилось, у него начался сепсис.

25 марта в соцсетях вновь появилось информация о смерти Владимир Вольфовича. Новость опровергли. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин написал, что «состояние (Жириновского) действительно тяжёлое. Врачи борются за него».

6 апреля Володин сообщил, что Жириновского не стало. В ЛДПР информацию подтвердили и коротко, но ёмко написали: