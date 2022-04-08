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1 час назад

"Слова начинают играть": как Жириновский придумывал свои шутки и что думал о юморе

Диана Товсепова

Эпохальный российский политик Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. За три месяца до этого яркий политик рассказывал о своем отношении к юмору, анекдотам, мемам о себе в YouTube- шоу “Мне смешно” с комиками Филиппом Ворониным и Тимуром Бабьяком.

Как Жириновский придумывал свои шутки и что думал о юморе
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Вова, оказывается, с юмором

Видео дня

Многие пользователи платформы посчитали это интервью одним из самых искренних появлений политика в кадре. Владимир Вольфович рассказал, как впервые столкнулся с юмором, будучи еще школьником.

“Первый раз учительница обратила внимание. Я даже не знал, что такое юмор. Ученик что-то мямлил, я сделал замечание, смешное. Она сказала: “Вот, у нас Вова Жириновский с юмором оказывается”.

Тогда мальчик впервые услышал такую оценку в отношении себя.

Слова начинают играть

Дальше, уже будучи политиком, он замечал, как люди ярко реагируют на его слова.

“С избирателями я встречаюсь, еще при Ельцине… И критикую Гайдара, а он там выступал везде по телевизору. И говорю: “Гайдар выступает как поросенок. У него течет все, впечатление, что он только что оторвался от корыта со сгущенным молоком”. И весь зал взрывается хохотом.” - Жириновский объяснил, что сказал этот даже не думая, просто для сравнения, но залу понравилось.

Иногда, по его словам, его откровенные сравнения вызывали у людей смех.

“Однажды я Харитонову сказал: “Хватит. Ты как копытом в хлеве стучишь. Кончай шуметь… Я сказал - пол фракции смеются… Но мне никогда не бывает это смешно”.

Жириновский объяснил, почему многим зрителям показались такими смешными его появления в шоу “Вечерний Ургант”:

“Да я просто реагирую на его замечания, ему делаю замечания. И это в такой формулировке, слова начинают играть”.

По его словам все происходит произвольно:

“Я не ставлю задачи, вот пойду кого-то рассмешу. Я даже иногда обижаюсь. Я хочу, чтобы все было серьезно, а изложенное мною в юмористической форме вызывает смех. Это постоянно, где бы я не был, раз в неделю кто-то обязательно засмеется. Потому, что я говорю афоризмами, поговорками, наклеиваю какой-то ярлык…”.

Владимир Вольфович отмечает, что говорил он всегда серьезно, а за счет резких высказываний стремился обратить внимание на проблему.

“Я понимаю, что людям надо посмеяться, и пусть смеются. Я ведь всегда серьезно говорил, но в такой формуле, что людям это было смешно. Я не хотел кого-то высмеять, а скорее обратить внимание”.

Он считает, что нужно уметь вписывать фразу в определенный момент:

“Нужна обстановка. фраза может стать смешной, когда ее вовремя вставили. А отдельно ее сказать, ничего интересного не будет”.

К этим мыслям он пришел интуитивно. Однако анекдоты политик не очень любил.

“Я не очень люблю анекдоты, потому что они людей в чем-то обвиняют, упрекают человека, атакуют… Много анекдотов. Они в основном национальность высмеивают или религиозные какие-то факты или политические”.

Однако если “все по-доброму, если людям приятно”, то анекдоты имеют место быть.

А анекдоты про самого Жириновского его и вовсе раздражали.

Что с Зюгановым

Ведущие отметили, что у Жириновского с лидером КПРФ, Геннадием Зюгановым, за годы депутатской деятельности сложилась какая-то комедийная линия взаимодействия. Политики и спорят, и смеются друг с другом.

“Чаще, конечно, спорим, но он добродушный человек. Медом занимается, но жадный. За 30 лет одну маленькую баночку прислал. Каждый год, наверное, тонну меда собирает. И только одну баночку прислал, и то когда я покритиковал его”.

Мемы с Жириновским

Политик вспомнил, что в одном из шоу он рассказал анекдот и сам же от души посмеялся.

Кадр из видео

Видео-отрывок с его смехом завирусился в соцсетях и стал настоящим мемом.

“Где-то меня высмеивают какие-то фразы мне приклеивают. За 32 года я столько сказал, что можно найти какие-то глаголы, смешные определения, приклеить, показать, и дурдом будет”.

Владимиру Вольфовичу показали мем еще с 2011 года. Тогда к его фотографиям с выступления в Госдуме приписывали разные реплики. Этот мем ему явно понравился и вызвал смех.

Соцсети
Люди,Геннадий Зюганов,Владимир Жириновский,КПРФ,Госдума,
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