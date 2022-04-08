Как Жириновский придумывал свои шутки и что думал о юморе

“С избирателями я встречаюсь, еще при Ельцине… И критикую Гайдара, а он там выступал везде по телевизору. И говорю: “Гайдар выступает как поросенок. У него течет все, впечатление, что он только что оторвался от корыта со сгущенным молоком”. И весь зал взрывается хохотом.” - Жириновский объяснил, что сказал этот даже не думая, просто для сравнения, но залу понравилось.