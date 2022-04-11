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1 час назад

108-летняя женщина раскрыла секрет активного долголетия

Lenta.ru

Жительница США отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет активного долголетия. Об этом сообщает WLUC-TV.

108-летняя женщина раскрыла секрет активного долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

108-летняя Кармен Слау всю жизнь провела в городе Глоуб, штат Аризона. Женщина на протяжении 49 лет управляла собственным магазином одежды в центре города. Она вспоминает, что ее дело открылось, когда улицы еще не были заасфальтированы, а некоторые жители передвигались по городу на лошадях.

Сейчас Слау, несмотря на преклонный возраст, с азартом занимается благоустройством своего сада. Причиной долголетия она назвала активный образ жизни. «Я не верю, что можно просто сложить руки и сдаться. Я верю, что нужно выходить на солнце, полоть сорняки и приводить сад в порядок», — заявила пожилая долгожительница.

Кармен Слау застала смертоносную эпидемию испанского гриппа, начавшуюся в 1918-м и погубившую десятки миллионов человек, и переживала, когда появился COVID-19. «Я очень, очень тяжело перенесла самоизоляцию, потому что привыкла находиться среди людей», — пожаловалась Слау.

Женщину часто навещает ее 86-летний сын, который обожает рассказы матери о былых временах. Кроме того, у Слау есть младший брат, которому исполнилось 98 лет.

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