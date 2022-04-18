Как Борис Джонсон и его семья связаны с кавказцами, Ататюрком и Россией

В 2019 году премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон. Как он и его семья связаны с турками, черкесами и российским городом Сочи — в материале "Рамблера".

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

Оказывается, генеалогическое древо британского премьера с русским именем требует особого внимания.

Видео дня

Константинополь, прадед-турок и Геноцид армян

Британские СМИ уже давно писали о турецких корнях Джонсона. Оказывается, история семьи Джонсонов тесно связана с Турцией. Прадед Бориса Джонсона — турецкий журналист-либерал Али Кемаль из Константинополя (нынешний Стамбул).

Он получил образование в престижных новых школах и обладал широкими реформаторскими взглядами.

Семейное богатство Кемаля позволяло ему путешествовать, и Лондон быстро стал излюбленным местом. Во время одной из таких поездок он встретил свою первую жену, британку по имени Уинифред Брун, которая умерла при родах в 1910 году. Тогда она родила Османа Кемаля Уилфреда Джонсона — деда Бориса Джонсона.

Али Кемаль, находясь в Британии, все равно участвовал в жизни Османской империи. Так, он реагировал на происходящие в те времена массовые истребления армян на территории современной Турции. Тогда он страстно и неоднократно выступал против депортаций, экспроприаций и организованных массовых убийств, известных теперь как Геноцид армян. Он пропагандировал свое видение современной Турции: монархической, но конституционной; исламской, но светской; отчетливо турецкой, но приветствующей армянское и греческое меньшинства.

Однако тогда в Османской империи это было невозможно Массовая резня армян продолжалась. Но скоро Али Кемаль увидел возможность участвовать в создании страны, о которой он так мечтал. К 1918 году побежденное османское правительство, измученное четырьмя годами боев, подписало Мудросское перемирие, формально положившее конец военным операциям и истреблениям. Затем националистическая младотурецкая власть была быстро свергнута и заменена временным правительством под контролем союзных оккупационных сил.

Али Кемаль-паша некоторое время занимал пост министра внутренних дел, где он руководил созданием первых судебных приставов против виновных в геноцидах армян и греков. В этой должности он успел дать приказ об аресте Мустафы Кемаля Ататюрка.

Однако послеприхода Ататюрка к власти, отношение к Али Кемалю обострилось. Так, ревностная борьба с младотурками в сочетании с его репутацией англофила и демократа нажила ему много врагов в межвоенной Турции. Его открытое противодействие все более популярному националистическому движению Ататюрка оказалось последней каплей.

В ноябре 1922 года его похитили из парикмахерской во время бритья. Это было в вестибюле принадлежащей армянам гостиницы «Токатлыян» в Бейоглу. Отель был одним из первых заведений европейского типа в Турции.

Похитители посадили его на поезд до Анкары, но поезд так и не достиг пункта назначения. Он был задержан вскоре после отъезда и линчеван разъяренной толпой. Толпа повесила ему на шею табличку с выдуманным, по-армянски звучащим именем «Артун Кемаль», в знак последнего проявления неуважения к его защите армян.

Память о нем будет жить в Турции как об одном из самых знаковых предателей страны. Его правнук, Борис Джонсон, станет одним из самых ярки политиков современной Великобритании.

Черкесы и Сочи

При этом очень не многие знают о том, что семья Бориса Джонсона связана не только с турками и армянами, но и с российским Кавказом.

Для того, чтобы об этом узнать, стоит углубиться в историю семейного древа Джонсонов. Так, прапрадед Джонсона, то есть отец Али Кемаля, про которого мы рассказывали выше, был богатым турецким торговцем пчелиным воском из деревни Калфат. Его звали Ахмет Хамди Кемаль. Он был женат на Ханифе Феред, черкешенке из нынешнего Сочи.

Так, прапрабабушка Джонсона была одной из многих черкесов и адыгов, бежавших в 19 веке из области, ныне известной как Сочи, когда его завоевала Российская империя.

Ханифа пересекла Черное море и попала в Османскую империю — современную Турцию — но по прибытии была продана в рабство, и эта судьба постигла многих черкешенок, считавшихся одними из самых красивых в мире. Позже ей удалось удачно выйти замуж за турецкого торговца.

Интересно, что в 2014 году, старейшины черкесской общины Сочи приглашали Бориса Джонсона, который тогда был мэром Лондона, посетить Олимпийские игры, чтобы узнать о корнях его праапрабабушки Ханифе Феред.

"Известно, что предки Бориса Джонсона укоренились здесь, от Сочи по берегам Черного моря. Когда бы он ни приехал, на Олимпиаду или позже, его встретит настоящее кавказское гостеприимство, полный стол с хорошей едой и нашим местным вином", — говорил историк Анзор Нибо.

Отец Бориса Джонсона, Стенли, рассказывал британским СМИ о том, что однажды поехал в Турцию, в ту самую деревню, откуда был его прапрадед. Он полагал, что его предки будут светловолосыми, так как считается, что черкесы и адыги в большинстве своем обладают светлой кожей, волосами, а иногда и голубыми глазами.

"Несколько лет назад я отправился в Калфат, чтобы попытаться разыскать моих турецких предков по теории, что у них были светлые волосы, потому что они произошли от этой женщины с Кавказа. Я определенно нашел светловолосых турок", —цитировали его СМИ.

Откуда русское имя