Английская  бабушка стала популярным кулинарным блогером

Как сообщает издание, 85-летняя Джин Робертс переехала в дом престарелых в Стратфорде-на-Эйвоне в августе 2021 года. Там она начала делиться уроками по приготовлению блюд, включая пиццу, гамбургеры, а также булочки с корицей и замороженными орехами пекан.