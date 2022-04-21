Английская  бабушка стала популярным кулинарным блогером

Кулинарные видео 85-летней жительницы британского дома престарелых стали вирусными в социальных сетях. Об этом рассказал Daily Mail.
Как сообщает издание, 85-летняя Джин Робертс переехала в дом престарелых в Стратфорде-на-Эйвоне в августе 2021 года. Там она начала делиться уроками по приготовлению блюд, включая пиццу, гамбургеры, а также булочки с корицей и замороженными орехами пекан.
"Мы всегда стараемся индивидуально адаптировать нашу деятельность под каждого жителя. Мы в восторге от того, что Джин стремилась увлечься, и это вдохновило ее сокамерников заняться приготовлением пищи", – рассказал старший координатор деятельности в доме престарелых Фил Викерс.
Джин Робертс планирует новые видео, в которых будет делиться блюдами сингапурской кухни. Она уже приобрела лояльную аудиторию благодаря своим урокам. Ранее "Газета.Ru" писала, как эксперт объяснила, почему нельзя замораживать хлеб.