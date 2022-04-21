Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
1 час назад

Английская  бабушка стала популярным кулинарным блогером

Газета.Ru

Кулинарные видео 85-летней жительницы британского дома престарелых стали вирусными в социальных сетях. Об этом рассказал Daily Mail.

Английская бабушка стала популярным кулинарным блогером
Фото: Alveston Leys Bupa Care Home/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Alveston Leys Bupa Care Home/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Как сообщает издание, 85-летняя Джин Робертс переехала в дом престарелых в Стратфорде-на-Эйвоне в августе 2021 года. Там она начала делиться уроками по приготовлению блюд, включая пиццу, гамбургеры, а также булочки с корицей и замороженными орехами пекан.

"Мы всегда стараемся индивидуально адаптировать нашу деятельность под каждого жителя. Мы в восторге от того, что Джин стремилась увлечься, и это вдохновило ее сокамерников заняться приготовлением пищи", – рассказал старший координатор деятельности в доме престарелых Фил Викерс.

Джин Робертс планирует новые видео, в которых будет делиться блюдами сингапурской кухни. Она уже приобрела лояльную аудиторию благодаря своим урокам. Ранее "Газета.Ru" писала, как эксперт объяснила, почему нельзя замораживать хлеб.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители