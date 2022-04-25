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2 часа назад

Мужчина поделился с другом огромным выигрышем в лотерею

Lenta.ru

Житель американского штата Массачусетс Эрик Кохрейн отблагодарил бескорыстного друга за доброе дело и поделился с ним огромным выигрышем в лотерею. Об этом сообщает CBS Boston.

Мужчина поделился с другом огромным выигрышем в лотерею
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Незадолго до победы в лотерее Кохрейн принес сломанную гитару своего сына в принадлежащую Джону Гелвину ремонтную мастерскую. Мастер знал, что у сына Кохрейна проблемы со здоровьем, поэтому сказал, что починит музыкальный инструмент бесплатно.

Кохрейн уговаривал его взять хотя бы 40 долларов (около трех тысяч рублей), но тот стоял на своем. Тогда мужчина пообещал, что купит два билета моментальной лотереи по 20 долларов (1,6 тысячи рублей) и, если ему улыбнется удача, то они поделят деньги.

Выигрыш составил миллион долларов (80 миллионов рублей). Поскольку Кохрейн решил забрать его не по частям, а целиком, полученная им сумма до уплаты налогов составила 650 тысяч долларов (52 миллиона рублей). Он сдержал слово и взял с собой Гелвина, когда поехал за деньгами в штаб-квартиру лотереи.

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