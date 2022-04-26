Картины из гвоздей: художница создает портреты знаменитостей

Графический дизайнер из Армении создает портреты знаменитостей в технике стринг-арт, или изонить. Вместо кисти и красок – молоток, гвозди и нити. Сейчас художник готовится к первой персональной выставке. С мастером познакомилась корреспондент «МИР 24» Лиана Азоян.

Фото: мир24 мир24

Та же графика, только не на холсте, а на деревянной основе. А изображение создается с помощью нитей. Анна Геворгян работает над новым масштабным панно, в нем будут национальные мотивы.

Объем художник создает с помощью тех же нитей. Добивается, чтобы полотна были живыми. Анна придумала собственную технологию.

«Если, рисуя кистью на холсте, ты можешь получить оттенки цветов, то здесь нет. Но я при помощи тонких шелковых нитей создаю свет и тени. И изображение становится глубоким», – сказала график-дизайнер, художник Анна Геворгян.

Ее страсть – портреты известных людей. В коллекции выполненные изонитью изображения Фрунзика Мкртчяна, Чарли Чаплина и Мэрилин Монро. Перед началом работы Анна пересматривает фильмы с участием любимых актеров, подбирает фотографии, которые максимально передают характер. Самая большая картина – Чарли Чаплин. Сделана в масштабе один к одному (в реальный рост комика). На нее ушло полтора килограмма гвоздей и 12 клубков ниток.

«Работа висит в одном из интерьерных кафе Еревана. Она на белой основе и полностью переплетена черными нитками, как в черно-белом кино», – отметила Геворгян.